روسيا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت روسيا اليوم الاثنين، تسجيل 9035 إصابة جديدة و162 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية. الاثنين، تسجيل 9035 إصابة جديدة و162 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت السلطات الصحية الروسية إن إجمالي عدد الإصابات بـ فيروس كورونا وصل إلى 414878 حالة بعد تسجيل 9035 إصابة جديدة.





وأشارت الصحة الروسية إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بـ "كوفيد-19" إلى 3994 حالة بعد تسجيل 168 وفاة جديدة.





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وقد بدأت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، تخفيفا جزئيا لإجراءات العزل العام الصارمة المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تراجع ملحوظ في عدد الإصابات بالفيروس.





وقد تمكن سكان العاصمة الروسية، اليوم الاثنين، من الخروج للتنزه وفتح مراكز التسوق ومعظم المنتزهات لأول مرة منذ 9 أسابيع.



