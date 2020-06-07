محافظ بورسعيد: بدء أعمال رصف شارع البترول بحي الضواحي

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الاحد عن بدء أعمال رصف شارع البترول بحي الضواحي ، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير كافة الطرق بكافة أحياء المحافظة .





وأشار المحافظ إلى أن شارع البترول يشهد حركة تطوير وتوسعة من أجل تحقيق السيولة المرورية الخاصة بحركة سير السيارات من وإلى ميناء بورسعيد البري الجديد الذي سيضم جميع سيارات الأجرة بين المحافظات، وأيضا أتوبيسات النقل البري.









بالإضافة إلى انه يعد أحد المحاور والمداخل الرئيسية للمحافظة للقادم من طريق محور 30 يونيو عن طريق الكوبرى الاماراتى، كما سيشهد الشارع إقامة عدد من المشروعات الخدمية.



