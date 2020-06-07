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محافظات

محافظ بورسعيد: بدء أعمال رصف شارع البترول بحي الضواحي

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الاحد عن بدء  أعمال رصف شارع البترول بحي الضواحي ، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير كافة الطرق بكافة أحياء المحافظة . 

وأشار المحافظ إلى أن شارع البترول يشهد حركة تطوير وتوسعة من أجل تحقيق السيولة المرورية الخاصة بحركة سير السيارات من وإلى ميناء بورسعيد البري الجديد الذي سيضم جميع سيارات الأجرة بين المحافظات، وأيضا أتوبيسات النقل البري.


 بالإضافة إلى انه يعد أحد المحاور والمداخل الرئيسية للمحافظة للقادم من طريق محور 30 يونيو عن طريق الكوبرى الاماراتى، كما سيشهد الشارع إقامة عدد من المشروعات الخدمية. 

وشدد محافظ بورسعيد على الأجهزة المعنية بأعمال التطوير بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية على أعلى  مستوى، لتقديم أفضل خدمات لأهالي المحافظة وزوارها من المحافظات الأخري. وكذلك الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري بالمنطقة. 
محافظ بورسعيد: بدء أعمال رصف شارع البترول بحي الضواحي
محافظ بورسعيد: بدء أعمال رصف شارع البترول بحي الضواحي
محافظ بورسعيد: بدء أعمال رصف شارع البترول بحي الضواحي
محافظ بورسعيد: بدء أعمال رصف شارع البترول بحي الضواحي
محافظ بورسعيد: بدء أعمال رصف شارع البترول بحي الضواحي
محافظ بورسعيد: بدء أعمال رصف شارع البترول بحي الضواحي
محافظ بورسعيد: بدء أعمال رصف شارع البترول بحي الضواحي
محافظ بورسعيد: بدء أعمال رصف شارع البترول بحي الضواحي
محافظ بورسعيد: بدء أعمال رصف شارع البترول بحي الضواحي
محافظ بورسعيد: بدء أعمال رصف شارع البترول بحي الضواحي
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