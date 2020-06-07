مفيش أمل.. أول تعليق من إيران على ترشيح جو بايدن رسميا لرئاسة أمريكا

أصدرت إيران أولى تعليقاتها على ترشيح الحزب الديمقراطي بشكل رسمي لنائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب.





وبحسب وكالة "فارس" قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن إيران لا تعول على مرحلة ما بعد دونالد ترامب، في إشارة إلى احتمالية فوز بايدن بالانتخابات المقبلة.





جاء ذلك على الرغم من أن جو بايدن كان نائب الرئيس السابق باراك أوباما الذي وقع الاتفاق النووي مع إيران والقوى العالمية في عام 2015، الذي انسحب منه ترامب في 2018، ووقع عقوبات اقتصادية هي الأشد وطأة في تاريخ العقوبات الأمريكية ضد طهران، وسط رفض من الحزب الديمقراطي، ولا سيما بايدن، لسياسات إدارة ترامب العنيفة مع ملف إيران.





وأضاف موسوي أن طهران لا تتصور بأن بقاء ترامب أو ذهابه سيؤدي إلى حدوث تطور إيجابي في العلاقات مع واشنطن.





وأشار إلى أن إيران لم تكن هي من غادرت طاولة المفاوضات بل الأمريكيين، في تأكيد ضمني لتصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي الذي يشدد في كل مناسبة على أنه لا خير من التفاوض مع الولايات المتحدة التي لطالما تتراجع عن تعهداتها، ورفضه لفكرة الاتفاق النووي منذ اليوم الأول.





ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة الأمريكي في الثالث من نوفمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يكون السباق أكثر تنافسية، بعد تراجع أسهم ترامب بسبب أدائه في أزمتي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ومقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد ضبط شرط وتعامله مع المظاهرات المناهضة للعنصرية التي اشتعلت على إثره.



