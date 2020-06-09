العثورعلى جثة طفل في مياه ترعة الملاحة بالغربية

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية من خلال الدفع بقوات الانقاذ النهري من استخراج جثة طفل في العقد الأول من عمرة ، من داخل مياة ترعة قناة الملاحة المارة بقرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات .
كان
اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية
تلقي اخطارا من شرطة النجدة ، يفيد بورود بلاغ من أهالي
كفر ديما التابعة لكفر الزيات بمصرع طفل يدعي " محمد و ك ال " داخل مياه ترعة
قناة طنطا الملاحية الماره بالقرية .
كما
نجحت قوات الإنقاذ النهري في استخراج
جثة الطفل وتحويلة إلى المستشفى العام .
كما
تم تشكيل فريق بحث للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها .