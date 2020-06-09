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حوادث

العثورعلى جثة طفل في مياه ترعة الملاحة بالغربية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:55 م
صدى البلد
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أحمد على

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية من خلال الدفع بقوات الانقاذ النهري من استخراج جثة طفل في العقد الأول من عمرة ، من داخل مياة ترعة قناة الملاحة المارة بقرية كفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات .

كان  اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي  اخطارا من شرطة النجدة ، يفيد بورود بلاغ من أهالي كفر ديما التابعة لكفر الزيات بمصرع طفل يدعي " محمد و ك ال " داخل مياه ترعة قناة طنطا الملاحية الماره بالقرية .

كما نجحت  قوات الإنقاذ النهري  في  استخراج جثة الطفل وتحويلة إلى المستشفى العام .

كما تم تشكيل فريق بحث للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها .

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