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اقتصاد

النفط يهبط بفعل مخاوف زيادة المعروض وقوة الدولار

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:39 م
أوبك
أوبك
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رويترز

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء متأثرة بقوة الدولار وتزايد المخاوف من فائض المعروض في السوق بعد الإعلان عن قيام ثلاثة من المنتجين الخليجيين بإنهاء تخفيضات إنتاجية طوعية.

وهبط خام القياس العالمي برنت 52 سنتا، ما يوازي 1.3 بالمئة، إلى 40.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 1340 بتوقيت جرينتش بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا، بما يوازي 0.7 بالمئة، إلى 37.92 دولار للبرميل.

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وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس ”ارتفاع الدولار الأمريكي قليلا... يثقل كاهل أسعار الخام. كما أن احتمال ارتفاع الإنتاج من السعودية والكويت والإمارات وسطلنة عمان في يوليو لا يساعد الأسعار“.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، يوم السبت على تمديد تخفيضات قياسية قدرها 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو.

ومع ذلك، قالت السعودية في وقت لاحق إنها والكويت والإمارات لن تمدد تخفيضات بواقع 1.18 مليون برميل يوميا والتي تنفذها حاليا فوق هدف أوبك+.

وفيما يتعلق باتفاقية أوبك+، فقد دعت السعودية القائد الفعلي لأوبك الأطراف إلى ضمان التزامهم بالتخفيضات المتفق عليها.

وقالت أذربيجان يوم الثلاثاء إنها أوفت بالتزاماتها بالتقيد بحصتها الإنتاجية بنسبة تجاوزت 98 بالمئة في مايو.

وقالت قازاخستان إنها تجاوزت حصتها في مايو لكنها ستعوض ذلك في الأشهر المقبلة.

وهناك أيضا بعض المخاوف من أن إشارات في الآونة الأخيرة إلى تحسن الطلب قد تؤدي إلى ارتفاع المعروض من خارج أوبك.

وقال بيورنار تونهاوجين رئيس أسواق النفط في شركة ريستاد إنرجي ”مستويات الأسعار المتعافية يمكن أن تعيد انتاجا غير مقيد من دول أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا... وإذا ارتفع الإنتاج هناك، فإن الأسعار ستتضرر بالطبع“.

ورفع جولدمان ساكس توقعاته لسعر النفط في 2020 ويتوقع حاليا أن يسجل برنت 40.40 دولار للبرميل وأن يبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 دولارا ولكنه حذر من أن الأسعار قد تنخفض في الأسابيع المقبلة بسبب ضبابية الطلب وزيادة المخزونات.

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