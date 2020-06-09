بعد خطوبتها لرجل أعمال.. شاهد أجمل إطلالات نيللي كريم

أثارت الفنانة نيللي كريم الجدل على السوشيال ميديا، بعد نشرها صورة على خاصية الاستوري إنستجرام، بالكاش مايوه مع شخص لم تتضح معالمه، وذلك أثناء تواجدها في الجونة.









وتتميز الفنانة نيللي كريم دائما بإطلالتها اللافتة، ولاسيما الفساتين، فهي من الفنانات التي تميل إلى ارتداء الفساتين الغريبة المنفوشة في المهرجانات، كما تميل إلى ارتداء الملابس الكاجوال في الظهور العادي بالبرامج.





كما أنها تحرص على أن تكون بشكل جمالي يخطف الأنظار، فتتميز بوضع اللمسات الجمالية البسيطة، كوضع اللون الوردي في الشفاه، مع إبراز العين بالكحل الأسود والماسكرا.





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وتعتمد نيللي كريم على تسريحات شعر بسيطة، فتظهر بترك خصلاته منسدله أعلى الكتف أو بطريقة ملمومة.





وإليكم أبرز إطلالات لـلفنانة نيللي كريم..