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مرأة

بعد خطوبتها لرجل أعمال.. شاهد أجمل إطلالات نيللي كريم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:41 م
نيللي كريم
نيللي كريم
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حياة عبد العزيز
أثارت الفنانة نيللي كريم الجدل على السوشيال ميديا، بعد نشرها صورة على خاصية الاستوري إنستجرام، بالكاش مايوه مع شخص لم تتضح معالمه، وذلك أثناء تواجدها في الجونة.

كشفت مصادر مقربة من الفنانة نيللي كريم عن خطوبتها أمس بحضور المقربين فقط، على رجل الأعمال عمر إسلام.

وتتميز الفنانة نيللي كريم دائما بإطلالتها اللافتة، ولاسيما الفساتين، فهي من الفنانات التي تميل إلى ارتداء الفساتين الغريبة المنفوشة في المهرجانات، كما تميل إلى ارتداء الملابس الكاجوال في الظهور العادي بالبرامج.

كما أنها تحرص على أن تكون بشكل جمالي يخطف الأنظار، فتتميز بوضع اللمسات الجمالية البسيطة، كوضع اللون الوردي في الشفاه، مع إبراز العين بالكحل الأسود والماسكرا.

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وتعتمد نيللي كريم على تسريحات شعر بسيطة، فتظهر بترك خصلاته منسدله أعلى الكتف أو بطريقة ملمومة.

وإليكم أبرز إطلالات لـلفنانة نيللي كريم..
بعد خطوبتها لرجل أعمال.. شاهد أجمل إطلالات نيللي كريم
بعد خطوبتها لرجل أعمال.. شاهد أجمل إطلالات نيللي كريم
بعد خطوبتها لرجل أعمال.. شاهد أجمل إطلالات نيللي كريم
بعد خطوبتها لرجل أعمال.. شاهد أجمل إطلالات نيللي كريم
بعد خطوبتها لرجل أعمال.. شاهد أجمل إطلالات نيللي كريم
بعد خطوبتها لرجل أعمال.. شاهد أجمل إطلالات نيللي كريم
بعد خطوبتها لرجل أعمال.. شاهد أجمل إطلالات نيللي كريم
بعد خطوبتها لرجل أعمال.. شاهد أجمل إطلالات نيللي كريم
بعد خطوبتها لرجل أعمال.. شاهد أجمل إطلالات نيللي كريم
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