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فن

بـ شعر مبلول.. نيللي كريم تثير الجدل من أمام البحر

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:23 م
نيللي كريم
نيللي كريم
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محمد بدران

نشرت الفنانة نيللي كريم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة لها.


وظهرت نيللي كريم على البحر بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار حيث اعتمدت على تسريحة الشعر الكيرلى المبلول وهو ما تناسب مع إطلالتها الصيفية.


أما من الناحية الجمالية لم تتكلف فى وضع الماكياج واكتفت بالمسات البسيطة التى نالت من خلالها إعجاب متابعينها.


وشاركت نيللي في السباق الرمضانى المنقضي بمسلسل بـ "100 وش" بطولة آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.


وجسدت نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.



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