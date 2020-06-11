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فيديوجراف| 5 آداب لإخراج الصدقة و14 فضلا لها

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:34 ص
فضل الصدقة
فضل الصدقة
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امل فوزي - اعداد منار شعبان
تعد الصدقة من أفضل الأعمال الصالحة وأحب القربات إلى الله سبحانه وتعالى، ورغم أنها من عبادات التطوع، التي ليس لها شروط أو مقدار محدد، إلا أن لها آداباً عند إخراجها، حيث إن الالتزام بـ آداب إخراج الصدقة يضمن للعبد نصيبه من ثوابها الجزيل وفضلها العظيم كاملًا دون نقصان.

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وهناك فرق بين الزكاة والصدقة، فالزكاة لها شروط ومصارف محددة، فالزكاة من أركان الإسلام تجب في المال متى بلغ النصاب الشرعي، مر عليه عام هجري، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي ما يعادل قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن آداب إخراج الصدقة و14فضلا لإخراجها من خلال الفيديوجراف التالي:
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