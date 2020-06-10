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توك شو

القرار قرار دولة .. المستشارة الإقليمية للصحة العالمية: مشاورات مع السعودية لحسم مصير موسم الحج

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:19 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قسم التوك شو
أكدت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات للمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن كل الدراسات تؤكد أن التكوين الجيني لفيروس كورونا واحد في كل الدول.


وقالت طلعت، خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج مساء دي ام سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان ، إن استقرار النظام الصحي وتراجع الوفيات ووعي المواطنين وقدرتهم على حماية أنفسهم من أهم شروط عودة الحياة بشكل طبيعي.


وأشارت إلى أنه لابد أن يحدث توازن بين الوضع الاقتصادى والصحي في ظل أزمة كورونا .


وأوضحت أن هناك نقاشا ومشاورات مستمرة بين منظمة الصحة العالمية والسعودية لتحديد مصير موسم الحج. لافتة إلى الأسبوع القادم سنحدد مصير عودة موسم الحج بالتنسيق مع السعودية والقرار قرار دولة.
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