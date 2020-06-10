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توك شو

أزمة كورونا.. نتائج مبشرة للقاحات بعد إجراء شركات تجارب سريرية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:11 م
تجارب سريرية
تجارب سريرية
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كـريـم الـخـطـيـب
بدأت شركات تبحث في لقاح لعلاج فيروس كورونا عملية الانتاج عقب ظهور نتائج مبشرة مرحلة التجارب السريرية الأولى، ويجب الانتهاء من 3 مراحل للتجارب قبل التصريح بالإنتاج والتوزيع، مما أثار مخاوف علمية .

عملية الموافقة على اللقاح في الظروف الطبيعية تتطلب 11 شهرا غير ان الشركات استفادت  من إمكانية اختصار الفترة الفاصلة بين التجارب السريرية الثلاثة في وقت الطوارئ والأزمات.

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التجربة السريرية الأولى تجرى على عدد محدود من المرضى للاطمئنان على سلامة اللقاح.

التجربة الثانية تجرى على عدد أكبر من المرضى بهدف تبيان كفاءة اللقاح ومعرفة كميات الجرعات وما كان هناك أثار جانبية.

التجربة الثالثة تتوسع فيها التجارب على عدد أكبر من المتطوعين مع الأخذ باختبارات السلامة والفاعلية من المرحلتين السابقتين.

وذكرت تقارير صحفية أن لقاح شركة ASTRAZENECA هو الوحيد في سباق اللقاحات الذي يجمع حاليا بين تجارب المراحل الثلاثة .
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