AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 11-6-2020

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:27 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر  ارتفاعا بنحو جنيهين بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-6-2020، في محالات الصاغة.

 

وبلغ سعر الجرام  من عيار 21 الأوسع انتشارا 772 جنيها.


اقرأ أيضًا .. استمرار مكاسب الذهب مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية اليوم


ووصل سعر الجرام  من عيار 24 الأعلي فئة 882 جنيها، فيما سجل سعر الجرام  من عيار 18 حوالى  662جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 517 جنيها .

 

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6176 جنيها وسجل السعر العالمي للذهب 1724 دولارات.

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جنيه واحد .. زيادة بأسعار الذهب في مصر

بقيمة جنيهين.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم فى مصر

استقرار أسعار الذهب في مستهل التعاملات

عيار 21 بـ 771 جنيها.. سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة

سعر الذهب اليوم السبت 6-6-2020

استقرار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن توقيع عقوبة على خالد الغندور.. ورد فعل وزير الرياضة على أزمة الأهلي والزمالك

رسميا.. إطلاق لابتوب شاومي Mi Notebook Pro 15 نسخة 2020 غدا

وفاة محسن عادل الرئيس التنفيذي السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

أخبار التوك شو.. خطة لعودة الأنشطة الرياضية وحركة الطيران.. الحكومة تتجه لإجراءات جديدة.. والشرقية للدخان تكشف حقيقة أزمة السجائر

سيارات أعطالها كثيرة ابتعد عنها

من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة وأدركه الموت دخل الجنة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أكثر أبراج الرجال خيانة.. هل أنت منهم؟

للمتعافين.. هل فيروس كورونا يصيب الإنسان مرتين؟.. استشارى يجب

العثور على قبر كليوباترا الضائع في الإسكندرية.. عالمة تفك اللغز| صور