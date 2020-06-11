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محافظات

لبيعها كحوليات وكمامات غير صالحة للوقاية من كورونا.. ضبط 8 صيدليات مخالفة بكوم حمادة

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:12 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى
تمكنت الإدارة التموينية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة من ضبط 8 صيدليات مخالفة تقوم ببيع كمامات بأكثر من السعر الرسمى وكحول غير صالح للوقاية من الفيروسات، ولعدم الإعلان عن أسعار المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، وتمت مصادرة ٣٨٣ كمامة قماش غير مطابقة للمواصفات.


وكان المحاسب أحمد هنيدى، مدير إدارة كوم حمادة التموينية، قاد حملة مكبرة للرقابة على الصيدليات للتأكد من مدى الالتزام ببيع المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا بأسعار رسمية ومن مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وذلك بالتنسيق مع إدارة التفتيش على الصيدلى برئاسة الدكتورة ريهام مصطفى، وإدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور كريم القشيط، وذلك بتوجيهات المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.




أسفرت الحملات عن ضبط 8 صيدليات مخالفة، بينها صيدليتان تقومان ببيع الكمامات والكحول بأزيد من السعر الرسمى، وتم التحفظ على الكحول والكمامات الموجودة، وبعد التحفظ على الكمية وفحصها تبين أن الكحول غير صالح للاستخدام الآدمى وغير صالح للوقاية من الفيروسات.


وتمكنت الحملة من ضبط صيدلية تقوم ببيع أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وغير صالحة للاستخدام الآدمى، وتم التحفظ على ٣٨٣ كمامة قماش غير مطابقة للمواصفات ومصادرتها.


وأسفرت الحملة أيضًا عن تحرير محاضر لـ ٤ صيدليات لعدم الإعلان عن أسعار المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا فى مكان ظاهر بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.


وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
لبيعها كحوليات وكمامات غير صالحة للوقاية من كورونا.. ضبط 8 صيدليات مخالفة بكوم حمادة
لبيعها كحوليات وكمامات غير صالحة للوقاية من كورونا.. ضبط 8 صيدليات مخالفة بكوم حمادة
لبيعها كحوليات وكمامات غير صالحة للوقاية من كورونا.. ضبط 8 صيدليات مخالفة بكوم حمادة
لبيعها كحوليات وكمامات غير صالحة للوقاية من كورونا.. ضبط 8 صيدليات مخالفة بكوم حمادة
لبيعها كحوليات وكمامات غير صالحة للوقاية من كورونا.. ضبط 8 صيدليات مخالفة بكوم حمادة
لبيعها كحوليات وكمامات غير صالحة للوقاية من كورونا.. ضبط 8 صيدليات مخالفة بكوم حمادة
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