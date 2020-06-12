إيطاليا.. اعتقال خلية إرهابية في روما

الإيطالية مجموعة من 7 عناصر في العاصمة روما ينتمون الى الحركة الفوضوية التمردية، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية. اعتقلت السلطاتمجموعة من 7 عناصر في العاصمة روما ينتمون الى الحركة الفوضوية التمردية، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية.





وذكرت الوكالة أن قوات الدرك الإيطالية "كارابينيري" احتجزت احتياطيا الأشخاص المذكورين، بموجب أمر صادر عن قاضي التحقيق بناء على طلب المدعي العام في العاصمة.









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وأوضحت أن المعتقلين يواجهون تهم المسؤولية عن الارتباط بتنظيم يهدف للإرهاب أو تخريب النظام الديمقراطي، ممارسة النشاط الإرهابي بأجهزة فتاكة ومتفجرة، التعاطي بهذه المواد وحيازتها، التحريض على ارتكاب جرائم ضد بنية الدولة.









كما يواجه المتهمون جرائم تتعلق بافتعال الحرائق والأضرار المترتبة عليها، والتي تفاقمها أغراض الإرهاب وتخريب النظام الديمقراطي، وفقا للوكالة الإيطالية.









وأضافت القوات الإيطالية أن العملية تمت بعد التحقيقات التي بدأت إثر الهجوم بالمتفجرات على ثكنتنا في حي سان جوفاني بروما، الذي وقع في ديسمبر 2017 واعلنت مسؤوليتها عنه خلية سانتياجو مالدونادو التابعة للاتحاد الفوضوي غير الرسمي – الجبهة الثورية الدولية.







