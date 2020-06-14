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أحداث ساخنة فى لبنان تحطيم محال وغاز مسيل للدموع .. أبرز مانشيتات صباح البلد

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:40 ص
أحداث ساخنة فى لبنان
أحداث ساخنة فى لبنان .. تحطيم محال و غاز مسيل للدموع
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف العربية والدولية اليوم، الأحد، ومنها:

موسكو تريد " حوارا تفصيليًا " ، مع واشنطن حول الملف السوري .

أحداث ساخنة فى لبنان .. تحطيم محال و غاز مسيل للدموع .

الرئيس الجزائرى : عمليات تستهدف أمن واستقرار البلاد تتطلب  تدخلا للجيش بالتنسيق مع باقى الدول .

أحزاب تركية معارضة تنتقد سياسات أردوغان .


واشنطن : إيران لديها أنشطة شريرة فى العراق .

فرنسا ترفع جميع القيود على حدودها الأوروبية اعتبارا من الغد .

المتهم بقتل فلويد مؤهل للحصول على مليون دولار.

جنسون : الهجوم على تمثال تشرشل " سخيف ومخزى " .




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