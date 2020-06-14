أحداث ساخنة فى لبنان تحطيم محال وغاز مسيل للدموع .. أبرز مانشيتات صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف العربية والدولية اليوم، الأحد، ومنها:
موسكو تريد " حوارا تفصيليًا " ، مع واشنطن حول الملف السوري .
أحداث ساخنة فى لبنان .. تحطيم محال و غاز مسيل للدموع .
الرئيس الجزائرى : عمليات تستهدف أمن واستقرار البلاد تتطلب تدخلا للجيش بالتنسيق مع باقى الدول .
أحزاب تركية معارضة تنتقد سياسات أردوغان .
واشنطن : إيران لديها أنشطة شريرة فى العراق .
فرنسا ترفع جميع القيود على حدودها الأوروبية اعتبارا من الغد .
المتهم بقتل فلويد مؤهل للحصول على مليون دولار.
جنسون : الهجوم على تمثال تشرشل " سخيف ومخزى " .