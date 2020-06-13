عقيلة صالح: الرئيس الجزائري سيعمل مع نظيريه في مصر وتونس لحل أزمة ليبيا

أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أهمية الدور المحوري للجزائر في حل الأزمة الليبية، وذلك بعد لقاء مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.





وأضاف عقيلة صالح أن الرئيس الجزائري أبلغه أنه سيسعى مع الرئيسين عبد الفتاح السيسي والتونسي لحل الأزمة الليبية.





وأوضح رئيس البرلمان الليبي أنه ناقش مع الرئيس تبون سبل إيجاد حل للأزمة الليبية.





من جهته، أكد الرئيس الجزائري أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لضمان سيادة ليبيا ووحدة أراضيها بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.





ووصل عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، اليوم السبت، إلى الجزائر للتباحث بشأن الأزمة الدائرة في البلاد.



