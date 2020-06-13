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أحمد موسى: دعوات في تركيا ضد سياسات أردوغان.. والديكتاتور يقر حراس الليل

السبت 13/يونيو/2020 - 09:55 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  الديكتاتور أردوغان أقر قانون حراس الليل للتنصت على المواطنين الأتراك.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  هناك دعوات من الشعب التركي   للتحرك ضد أردوغان بسبب عدم رضاء الشعب التركي على سياسات أردوغان ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"    الشعب التركي يستحق معيشة كريمة وعلاقات دولية جيدة مع كافة دول العالم ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  الشعب التركي يرغب في التخلص من سياسات الديكتاتور اردوغان ولكن أردوغان اقر قانون حراس الليل لمنع تلك دعوات المعارضة ".

واكمل الإعلامي احمد موسى:"  قانون أردوغان " حراس الليل " وضع الشعب بأكمله تحت رحمة مليشيا حزب العدالة والتنمية ".
  

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