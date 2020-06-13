أحمد موسى: دعوات في تركيا ضد سياسات أردوغان.. والديكتاتور يقر حراس الليل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الديكتاتور أردوغان أقر قانون حراس الليل للتنصت على المواطنين الأتراك.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك دعوات من الشعب التركي للتحرك ضد أردوغان بسبب عدم رضاء الشعب التركي على سياسات أردوغان ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" الشعب التركي يستحق معيشة كريمة وعلاقات دولية جيدة مع كافة دول العالم ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الشعب التركي يرغب في التخلص من سياسات الديكتاتور اردوغان ولكن أردوغان اقر قانون حراس الليل لمنع تلك دعوات المعارضة ".

واكمل الإعلامي احمد موسى:" قانون أردوغان " حراس الليل " وضع الشعب بأكمله تحت رحمة مليشيا حزب العدالة والتنمية ".



