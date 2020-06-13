مكروه في تركيا.. أحمد موسى يكشف سر تدخل أردوغان في ليبيا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أردوغان اقر قانون حراس الليل للتنصت على المواطنين الأتراك.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الوضع الاقتصادي في تركيا سييء للغاية ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان توجه إلى ليبيا من اجل انقاذ وضعه السياسي لان الشعب التركي يعاني وغير راضي على سياسات أردوغان ".





ولفت أحمد موسى:" نزول أحمد داوود أوغلو في المسرح السياسي يشكل خطرا على أردوغان في الانتخابات المقبلة".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" الشعب التركي يرفض سياسة أردوغان ويرفض دخول تركيا في مشاكل مع دول العالم ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أصدقاء اردوغان هم تميم والسراج والغنوشي فقط لا غير وبقية دول العالم تكره أردوغان ".



