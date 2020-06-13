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توك شو

مكروه في تركيا.. أحمد موسى يكشف سر تدخل أردوغان في ليبيا.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 10:06 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أردوغان اقر قانون حراس الليل  للتنصت على المواطنين الأتراك.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الوضع الاقتصادي في تركيا سييء للغاية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" أردوغان توجه إلى ليبيا من اجل انقاذ وضعه السياسي لان الشعب التركي يعاني وغير راضي على سياسات أردوغان ".

ولفت أحمد موسى:"  نزول أحمد داوود أوغلو في المسرح السياسي يشكل خطرا على أردوغان في الانتخابات المقبلة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"   الشعب التركي يرفض سياسة أردوغان ويرفض دخول تركيا في مشاكل مع دول العالم ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" أصدقاء اردوغان هم تميم والسراج والغنوشي فقط لا غير وبقية دول العالم تكره أردوغان ".

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