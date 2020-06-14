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برلمان

البرلمان يقر عدم التحقيق مع أعضاء مجلس النواب إلا بعد موافقته

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:05 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوي
وافق مجلس النواب على المادة 32 ، من تعديلات  قانون مجلس النواب ، الذى تقدم به ائتلاف  دعم مصر.

وتنص المادة (32) على الفقرة الثالثة: كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.

مادة (45)- الفقرة الأولى: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
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