البرلمان يقر عدم التحقيق مع أعضاء مجلس النواب إلا بعد موافقته

وافق مجلس النواب على المادة 32 ، من تعديلات قانون مجلس النواب ، الذى تقدم به ائتلاف دعم مصر.





وتنص المادة (32) على الفقرة الثالثة: كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الاقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.



