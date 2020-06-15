رئيس البرلمان: تقسيم دوائر قانون مجلس الشيوخ تعتمد على المعايير الراسخة للمحكمة الدستورية

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن تقسيم دوائر قانون مجلس الشيوخ يعتمد على المعايير الراسخة التي أكدت عليها المحكمة الدستورية العليا جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان.





وأَضاف عبد العال أن مذكرة المحكمة الدستورية المعايير تحدثت عن مراعاة بعض المناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة والتي تحتاج إلى تمييزها مثل المناطق الحدودية ، حيث تخرج عن فكرة الوزن النسبي.

وأكد أن هناك مبدأ ألا تبتلع الدوائر الكبرى الدوائر الصغرى، كما تم تطبيق معايير المحكمة الدستورية العليا و القاعدة الخاصة بمراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية جاء ذلك تعقيبا على ما قاله النائب الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار.





وأعلن النائب الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار موافقته من حيث المبدأ على قانون مجلس الشيوخ وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان:"إننا نحتاج أعضاء تكنوقراط يشاركون في هذه الانتخابات".





وأبدى ابو العلا تخوفه خلال الجلسة العامة من طعون عدم الدستورية فيما يتعلق بمبدأ الوزن النسبي لتقسيم الدوائر في المحافظات ، مشيرا إلى أن مقارنة عدد النواب في كل محافظة قد يشوبه الطعن.