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محافظات

مبادرة لحماية ذوى الاحتياجات الخاصة من الكورونا بأسوان

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:22 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
أطلق الدكتور حسن أمين الشقطى الخبير الإقتصادى ووكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث بجامعة أسوان مبادرة لدعم ذوي الإحتياجات الخاصة المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال حسين القشطى بأنه سيتم تنفيذ ذلك بالقيام بتوفير الرعاية الطبية والعلاج المناسب لهم من خلال العزل المنزلى .

وأوضح أن الأشخاص ذوى الإعاقة لهم ظروف خاصة للغاية ومن الصعب حجر أحدهم منفردًا فى مستشفيات العزل لضرورة وجود مرافق مع كل شخص من ذوي الإعاقة. 

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وأشار بأن هذه المبادرة تهدف إلى مساندة ودعم ذوى الإعاقة من أجل مواجهة فيروس كورونا عن طريق العزل المنزلى وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لذلك.

وأكمل وكيل كلية التجارة للدراسات العليا قد بدأت هذه المبادرة من مركز ادفو مبدئيا ونتطلع الي اتساع نطاقها الي مختلف مراكز محافظة اسوان خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أن هناك مشاركة لعدد كبير من الأطباء وأكثر من 30 شابًا متطوعًا فى هذه المبادرة ويقومون بتوفير الإحتياجات والدواء اللازم لذوى الإعاقة المصابين بالكورونا ، علاوة على تسهيل التواصل مع مستشفيات العزل لمتابعة الحالات المرضية من ذوى الإعاقة التى تجد صعوبة فى الحركة .
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