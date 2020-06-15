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محافظات

تماثل الحالة الثانية لمصاب كورونا في أسوان داخل العزل المنزلى

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:43 م
تماثل الحالة الثانية
تماثل الحالة الثانية لمصاب كورونا في أسوان داخل العزل
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شاذلى عبد الفتاح
قصص نجاح أصبح أبطالها خلال الفترة الحالية هم مصابى فيروس كورونا المستجد الذين يستطيعون يومًا بعد يوم تسجيل اسماؤهم بحروف من نور فى سجلات المتعافين لنجاحهم بإصرار وعزيمة الأبطال فى التغلب على هذا المرض وقهره بالشفاء التام والكامل منه.

وهذا لم يحدث فقط لمصابى كورونا داخل مستشفيات العزل، بل أصبح يحدث الآن داخل العزل المنزلى أيضًا ليكون ذلك رسالة هامة فى إستطاعة الإنسان المصاب بالالتزام الكامل الذى يتحقق معه النجاح والنصر الكامل على المرض والشفاء منه.

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وفى هذا الإطار قال الدكتور أحمد عنبر أخصائى الأمراض الباطنية والكلى ومدير مستشفى السباعية السابق بأسوان ومن القيادات الطبية التى تكافح جائحة كوورنا بأسوان أنه تم شفاء ثانى حالة إيجابية عزل منزلى بالبروتوكول العلاجى المنزلى من مصابى فيروس كورونا المستجد بمدينة السباعية غرب بمركز إدفو شمال أسوان خلال الأيام القليلة الماضية. 

وقدم الدكتور أحمد عنبر مناشدته لأهالى مناطق حاجر السباعية وكومير وحاجر كومير بمركز إدفو وغيرها من الأماكن بضرورة الإلتزام والحيطة وإتباع سياسة التباعد الإجتماعى وعدم الخروج إلا للضرورة لتلافى الزيادة فى أعداد المصابين.

هذا وقد شهدت مستشفى أسوان التخصصى للعزل بمنطقة الصداقة الجديدة، ومن المدينة الشبابية بطريق السادات شفاء 7 حالات جديدة وخروجهم بعد تحسن حالتهم الصحية وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية.
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