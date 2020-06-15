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محافظات

شفاء 7 حالات جديدة من فيروس كورونا بأسوان

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:34 م
شفاء 7 حالات جديدة
شفاء 7 حالات جديدة من فيروس كورونا بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
شهدت محافظة أسوان اليوم الاثنين، تماثل 7 حالات جديدة للشفاء من الفيروس وخروجهم من مستشفى أسوان التخصصى للعزل بمنطقة الصداقة الجديدة، ومن المدينة الشبابية بطريق السادات، بعد تحسن حالتهم الصحية وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية.

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وجاءت أسماء المتعافين من الفيروس كالتالى " ياسمين.ع، ونسرين.م.خ، وماجدة.ع، وهارون.م، ومروة.ع.ج.م، وشيماء.م.خ، وصفية.م.ا".

ويواصل باقى المصابين برنامجهم العلاجي داخل مستشفى أسوان التخصصي للعزل الصحي بمنطقة الصداقة الجديدة، بالإضافة إلى المدينة الشبابية بطريق السادات.   

وكان  الصاوى على أحد المتعافين قد أكد على أن مستشفى أسوان التخصصى للعزل بمنطقة الصداقة الجديدة تقدم خدمات طبية مميزة للمصابين بهذا المرض. 
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