شفاء 7 حالات جديدة من فيروس كورونا بأسوان

شهدت محافظة أسوان اليوم الاثنين، تماثل 7 حالات جديدة للشفاء من الفيروس وخروجهم من مستشفى أسوان التخصصى للعزل بمنطقة الصداقة الجديدة، ومن المدينة الشبابية بطريق السادات، بعد تحسن حالتهم الصحية وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية.





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وجاءت أسماء المتعافين من الفيروس كالتالى " ياسمين.ع، ونسرين.م.خ، وماجدة.ع، وهارون.م، ومروة.ع.ج.م، وشيماء.م.خ، وصفية.م.ا".





ويواصل باقى المصابين برنامجهم العلاجي داخل مستشفى أسوان التخصصي للعزل الصحي بمنطقة الصداقة الجديدة، بالإضافة إلى المدينة الشبابية بطريق السادات.



