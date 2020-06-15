انتصارات مصابى كورونا .. أحد المتعافين يشكر الفريق الطبى بمستشفى العزل في أسوان

تتوالى الانتصارات من مصابى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19) بقهر هذا الفيروس والنجاح فى التغلب عليه وخروجهم من مستشفيات العزل ليعاودوا ممارسة حياتهم بين أسرهم مرة أخرى.





وفى هذا الإطار نلقى الضوء على أحد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا وهو الصاوى على، والذى أكد على أن مستشفى أسوان التخصصى للعزل بمنطقة الصداقة الجديدة تقدم خدمات طبية مميزة للمصابين بهذا المرض.





كما يحرص الفريق الطبى وجميع العاملين فى المستشفى على تقديم أفضل خدمة للمرضى، وأن تجربته داخل المستشفى تؤكد على مدى الرقى فى التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا.





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وأشار الصاوى على إلى أن هذا الصرح الطبى يتمتع بإمكانيات عالية ماديا وطبيا ومجهز للتعامل مع الحالات، ويقدم مساعدات طبية ولابد أن نحافظ على بلدنا ومصرنا الحبيبة.



