بعد 63 يوما عزل.. متعافٍ من كورونا يقدم شكره للفريق الطبى بمستشفى أسوان.. فيديو وصور

روح العزيمة والإصرار تعتبر هى السلاح الأقوى الذى يتسلح به مصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لهزيمة هذا الفيروس والتغلب عليه من خلال التعافى منه والتماثل التام للشفاء.





وفى هذا الصدد تلقى "صدى البلد" الضوء اليوم على أحد المتعافين من فيروس كورونا وهو خالد فراج أحمد 50 عامًا مقيم بمحافظة الأقصر، والذى تماثل للشفاء من هذا المرض.





وعن رحلته العلاجية قال خالد فراج إنه دخل مستشفى أسوان التخصصى للعزل بمنطقة الصداقة فى 11 أبريل الماضى وقضى بها ما يقرب من 63 يومًا حتى تماثل للشفاء التام وتم خروجه من المستشفى.





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وأشاد خالد فراج، بدور طاقم الأطباء والتمريض والعاملين بمستشفى أسوان التخصصى للعزل، حيث إنهم جميعها على قدر المسؤولية وعلى قدر فائق من الدراية الطبية وما يقدموه من رعاية متكاملة للمرضى والمصابين، وطاقم التمريض كان قمة فى العناية بالمرضى أيضًا.





وأضاف فراج أن المستشفى تهتم بالنظافة العامة خاصة داخل الغرف، حيث إن عمال النظافة على قدر عال من الاهتمامـ فهم لم يدخروا أى جهد فى نظافة الغرف.



