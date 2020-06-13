لتفعيل دور المشاركة المجتمعية الجادة.. مصنع كيما أسوان يهدى مستشفى العزل 5 عربات طوارئ.. صور

تشهد الفترة الحالية ملحمة وطنية عنوانها روح التكاتف والتلاحم بين كافة الجهات التنفيذية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لتقديم الدعم والمساندة لتفعيل روح المشاركة المجتمعية الجادة من أجل تحقيق المواجهة الحازمة لإنتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) .





وفى هذا الإطار قام مجلس إدارة مصنع كيما بإهداء 5 عربات طوارئ ( كراش كار ) لمستشفى أسوان التخصصى للعزل بمنطقة الصداقة الجديدة.





ويأتى ذلك فى لفتة إنسانية ورسالة شكر وتقدير من المهندس عيد الحوت رئيس مجلس إدارة مصنع كيما لجهود العاملين من الفريق الطبى والفنى والإدارى بمستشفى أسوان التخصصى .





واقرأ أيضًا:





كما تهدف هذه المبادرة من مصنع كيما للتشجيع والتضامن مع الدور البطولى الذى يقوم به أفرد الجيش الأبيض داخل هذا الصرح الطبى والذين يتصدرون الصفوف الأولى لمواجهة فيرس كورونا المستجد .



