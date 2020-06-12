جاءوا في زمن كورونا.. حكاية ولادات لمصابات كورونا في مستشفى أسوان للعزل.. صور

تتوالى الأحداث الإيجابية التى تحمل أخبار سعيدة وبشائر سارة عن مصابى فيروس كورونا حيث تتمثل هذه البشائر فى المواليد الجدد الذين تتم ولادتهم فى زمن الكورونا لأمهات مصابين بهذا الفيروس.



وقد شهدت مستشفى عزل أسوان أقصى جنوب مصر 3 حالات ولادة قيصرية أسفرت عن إنجاب 3 مواليد من الذكور.



فقد تمثلت الحالة الأولى: فى نجاح الفريق الطبى بمستشفى الصداقة التخصصى فى 13مايو الماضى فى إجراء أول عملية ولادة قيصرية لصيدلانيه مصابة بفيروس كورونا.



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وكانت قد أثلجت هذه الواقعة السعيدة قلوب الكثيرين، وأشادوا بالخدمة الطبية والعلاجية الراقية والمتميزة التى تقدم لمصابى فيروس كورونا بمستشفى العزل.



وأكد أعضاء الفريق الطبى للجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض، إستمرارهم فى أداء رسالتهم السامية ودورهم البطولى لتوفير كافة الإمكانيات لعلاج المصابين والسهر والعمل على رعايتهم بالشكل المطلوب.



والمرة الثانية كانت فى 6 يونيو حيث نجح الفريق الطبى بمستشفى أسوان التخصصى للعزل بمنطقة الصداقة فى إجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



ووضعت السيدة المصابة بفيروس كورونا مولودها "ذكر" داخل أروقة مستشفى العزل الصحى.



وقال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان إن السيدة تدعى " م.ح.ع" 32 عاماً ومقيمة بمنطقة الحكروب شرق مدينة أسوان وهى مصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأشار إيهاب حنفى إلى أنه تم إحتجاز هذه السيدة بمستشفى أسوان التخصصى يوم 30 مايو الماضى، وأن الفريق الطبى بالمستشفى أجرى لها عملية ولادة قيصرية ناجحة وسط إستقرار لحالة المولود الجديد وهو "طفل ذكر" وأيضاً إستقرار حالة الام ونقلها إلى العناية المركزة لتلقى العلاج اللازم.



وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان أنه تم وضع المولود فى الحضانة لحين التأكد من نتائج العينات التى سيتم سحبها خلال فترة وجوده بالحضانة وإذا ثبت إصابته بالفيروس سيكون تحت الملاحظة لتلقى العلاج اللازم أما إذا ثبت سلبية نتائج العينات سيتم خروجه على الفور من الحجر الصحى .



وتتوالى هذه الأحداث السعيدة داخل مستشفى أسوان التخصصى للعزل، بمنطقة الصداقة من خلال نجاح الفريق الطبى بإجراء الولادة القيصرية الثالثة لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت قد إستقبلت مستشفى أسوان التخصصي للحجر الصحى سيدة حامل منذ أيام مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في شهرها التاسع، والتي ولدت طفلها داخل أروقة المستشفى .

وقد شارك فى إجراء عملية الولادة من الفريق الطبى رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أسوان التخصصى الدكتور فؤاد محمد أخصائي النسا و التوليد، والدكتور إيهاب وندى سناير الاطفال، وتمريض الحضانة ابتسام ولبنى وأمل واشرقت تمريض العمليات وذلك فى أجواء من السعادة والسرور بين الجميع حيث أن المولود بحالة جيدة.