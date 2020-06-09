للمرة الثالثة ولادة قيصرية ناجحة بمستشفى أسوان للعزل لسيدة مصابة بكورونا.. صور

تتوالى الأحداث السعيدة داخل مستشفى أسوان التخصصى للعزل، بمنطقة الصداقة من خلال نجاح الفريق الطبى بإجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وكانت قد إستقبلت مستشفى أسوان التخصصي للحجر الصحى سيدة حامل منذ أيام مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في شهرها التاسع، والتي ولدت طفلها اليوم داخل أروقة المستشفى .





وقد شارك فى إجراء عملية الولادة من الفريق الطبى رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أسوان التخصصى الدكتور فؤاد محمد أخصائي النسا و التوليد، والدكتور إيهاب وندى سناير الاطفال، وتمريض الحضانة ابتسام ولبنى وأمل واشرقت تمريض العمليات وذلك فى أجواء من السعادة والسرور بين الجميع حيث أن المولود بحالة جيدة .





وكانت منذ أيام قد نجح الفريق الطبى فى إجراء الولادة الثانية لمولود ذكر بالمستشفى حيث قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان وقتذاك بأن السيدة تدعى " م.ح.ع" 32 عامًا ومقيمة بمنطقة الحكروب شرق مدينة أسوان وهى مصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأشار إيهاب حنفى بأنه تم إحتجاز هذه السيدة بمستشفى أسوان التخصصى يوم 30 مايو الماضى، وأن الفريق الطبى بالمستشفى أجرى لها عملية ولادة قيصرية ناجحة، وأن حالة المولود الجديد وهو "طفل ذكر" مستقرة، وأيضًا إستقرار حالة الأم ونقلها إلى العناية المركزة لتلقى العلاج اللازم.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه تم وضع المولود فى الحضانة لحين التأكد من نتائج العينات التى سيتم سحبها خلال فترة وجوده بالحضانة وإذا ثبت إصابته بالفيروس سيكون تحت الملاحظة لتلقى العلاج اللازم أما إذا ثبت سلبية نتائج العينات سيتم خروجه على الفور من الحجر الصحى .





واقرأ أيضًا :هذا وقد نجح الفريق الطبى بمستشفى الصداقة التخصصى بأسوان فى 13مايو الماضى بإجراء أولى عملية ولادة قيصرية لسيدة صيدلانيه مصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.