تجربة ناجحة.. شفاء حالتي كورونا في أسوان بعد علاجهما بـ بلازما المتعافين

بجهود متميزة لأبطال الجيش الأبيض من طاقم الأطباء والتمريض ومعاونيهم من العاملين والإداريين والفنيين؛ تتحقق انتصارات متتالية لمصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في التغلب على هذا المرض وقهره؛ ليتمكنوا من التماثل للشفاء الكامل، خاصة مع بدء تجربة علاجهم ببلازما المتعافين.

وفى هذا الصدد، تماثلت حالتين من مصابي فيروس كورونا للشفاء في مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة والمخصصة للعزل؛ بعد تلقيهما العلاج ببلازما المتعافين، وغادرتا؛ عقب تحسن حالتهما الصحية، وتحول نتائج تحاليلهما من إيجابية إلى سلبية.

ومن جهته، أشار الدكتور نجيب نجيب نصيف مدير الطب الوقائى بإدارة أسوان الصحية، فى تصريحات لـ"صدى البلد " أنه بالنسبة للحالة الأولى فهي لمصاب يدعى "م. ع"، وكان يعانى من زيادة في معدل التنفس ٣٨ مرة/ دقيقة، مع إنخفاض مستوى تشبع الأوكسجين فى الدم ٨٠٪ ولديه تاريخ مرضى لأمراض مزمنة السكر وإستئصال الغدة الدرقية .

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وقال إنه تم حجز المريض بالعناية المركزة ، وإجراء التحاليل الطبية والفحوصات اللازمة، ثم تم بدء العلاج، ووضعه على الأكسجين وبدء جلسات التنفس للعمل على رفع تشبع الأوكسجين بالدم مع متابعة مستمرة لمستوى السكر بالدم ومتابعة هرمونات الغدة.

وأضاف مدير الطب الوقائى أن الحالة الثانية كانت للمصاب "ع . ي"، والذى وصل إلى المستشفى، وكان في حالة مرضية سيئة، ويعانى من زيادة فى معدل التنفس ٣٠ مرة/ دقيقة مع انخفاض مستوى تشبع الأكسجين فى الدم ٨٥٪ وارتفاع فى درجة الحرارة .

وأوضح نجيب نجيب بأنه تم إدخال المريض إلى العناية المركزة وإجراء التحاليل الطبية والفحوصات اللازمة وتم البدء فى علاج المريض ووضعه على الأكسجين وبدء جلسات التنفس لعمل رفع تشبع الأوكسجين بالدم .

وقال الدكتور نجيب إأنه بعد تحديد فصيلة دم المصابين؛ تم التواصل مع الطب الوقائى، وبعدها التواصل مع أحد المتبرعين؛ بعد التأكد من سلامته، واختفاء الأعراض تمامًا لمده أسبوعين، حيث تم تجهيز البلازما منه وإعطاءها للمصابين .

وتابع الدكتور نجيب أن الحالتين تابعهما فى العناية المركزة فريق العناية المتوسطة والذى ضم كل من الدكتور محمود أحمد ثابت ، والدكتور عارف مازن عبد المجيد ، والدكتورة صفاء جمعه، والدكتورة هاجر صالح محمد صيدلى إكلينيكى .

واختتم تصريحاته "بفضل الله وكرمه كان لهذه التجربة تأثيرا كبيرا فى تحسن حالة المرضى العامة على مستوى تشبع الأكسجين بالدم ومعدل التنفس، كما ظهر التحسن على مستوى الأشعة المقطعية، ومع أول مسحة للمريض بعد 5 أيام من العزل؛ جاءت النتيجة سلبية، ثم ثانى مسحه بعد ٤٨ ساعه من المسحه الأولى، وكانت سلبية أيضًا، وتم مغادرة الحالتين من العزل الصحى بعد تعافيهما تمامًا من فيروس كورونا المستجد ".

الجدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قد أعلنت الخميس الماضى عن بدء تجربة حقن المصابيين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافيين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة.





وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها بأنها قامت بإستخلاص بلازما لعدد من المرضى متعافيين حيث تم إجراء التحاليل الخاصة بأمان البلازما بعد إستخلاصها ، بالإضافة إلى إجراء قياس لمستوى الأجسام المضادة بالبلازما .