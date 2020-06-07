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محافظات

حزب مستقبل وطن بإدفو يطلق مبادرة لتوزيع حقائب المستلزمات الطبية مجانًا على أسر مصابي كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 02:16 م
حزب مستقبل وطن بإدفو
حزب مستقبل وطن بإدفو
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شاذلى عبد الفتاح
يستكمل حزب مستقبل وطن بأسوان أداء دوره المجتمعى ورسالته الوطنية فى تفعيل المشاركة المجتمعية والخدمية الجادة بما يعود بالنفع على أهالى المحافظة وخاصة البسطاء ومحدودى الدخل من الأسر الأكثر احتياجًا.

وفى هذا الإطار تطلق أمانة حزب مستقبل وطن بمركز إدفو بالتعاون مع الإدارة الصحية بإدفو إعتبارًا من اليوم الأحد مبادرة لتوزيع حقائب المستلزمات الطبية مجانًا علي أسر مصابى كورونا من أبناء المركز للوقاية من انتشار هذا الفيروس .

ويأتى ذلك أيضًا إنطلاقًا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

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من جانبه صرح النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة بأن حقيبة المستلزمات الطبية تحتوى علبة كمامات كاملة وعلبة جوانتات طبية وزجاجة مطهر .

وأشار النائب البرلمانى إلى أنه سوف يبدأ التوزيع إعتبارا من اليوم الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً، ويستمر يوميًا بمقر الحزب وذلك بالتنسيق التام مع الإدارة الصحية بإدفو .

وأضاف حسن سيد خليل بأنه ستتواجد لجنة مكونة من طبيب من قبل الإدارة الصحية ، علاوة على أمين العلاقات العامة بأمانة مركز إدفو مع مراعاة الإشتراطات الصحية اللازمة خلال علمية التوزيع .

وأوضح خليل بأن توزيع هذه المستلزمات الطبية يهدف إلى تذليل كافة الصعوبات التى يمكن أن تواجهها أسر المصابين وسوف يحصلون على هذه  المستلزمات بمقر الحزب بإدفو أو سيتم توصيلها للمنزل  ، بالإضافة إلى تقديم النصائح والتوجيهات الطبية اللازمة للتعامل مع المريض .


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