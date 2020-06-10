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محافظات

للتعامل السريع مع المصابين.. محافظ أسوان: إضافة 182 سريرا لمستشفيات الفرز والعزل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:16 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
أكد  اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أهمية التعامل السريع لإنقاذ حياة المواطنين بتسخير كافة الإمكانيات الطبية مع البعد عن الروتين والمركزية للوصول بحالات الوفاة إلى الرقم صفر. 

جاء ذلك في إجتماع خلية إدارة أزمة كورونا برئاسة المحافظ  والذى يأتى إنعقاده تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى  للإشراف الكامل والمتابعة الدقيقة لكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى يتم إتخاذها لمواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد .

وقد حضر الإجتماع كل من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، واللواء هشام فاروق مدير الأمن ، بجانب وكيل وزارة الصحة ومديرى مستشفى أسوان الجامعى والتأمين الصحى .

وقد شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية بمديرية الصحة والمستشفيات لتحديد الأولويات والأسبقيات فى إدخال الحالات الإيجابية لمستشفيات العزل طبقًا للتشخيص الطبى حتى يتسنى إتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيالهم على الوجه الأكمل .

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ووجه بضرورة استقبال المستشفيات للحالات القادمة إليها عبر سيارات الإسعاف وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية معهم لتقديم الخدمة العلاجية والطبية بالجودة المطلوبة ، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت قيام كل مسئول فى موقعه بأداء عمله بجدية وإخلاص والتعامل مع كافة الحالات المرضية بوضوح وشفافية كاملة ، بجانب التنبية على العاملين بالمواقع الصحية والمستشفيات بالمعاملة الحسنة مع المرضى والمترددين على المستشفى .

كما أعطى أشرف عطية توجيهاته بالتأكيد على توافر كافة الإمكانيات الوقائية والعلاجية وغيرها والمرور الميدانى لضمان تقديم الخدمة على أعلى مستوى من الكفاءة المطلوبة ، بجانب توضيح المشاكل والمعوقات التى تحول دون تنفيذ ذلك لرفعها للمستوى الأعلى لسرعة وضع الحلول العاجلة لها بالشكل المطلوب.

وكلف مسئولى الصحة بالبدء في إجراءات التعاقد لتوفير 160 أسطوانة أكسجين للإستشفاء للحالات المتوسطة لوضعها بالدور الذى تم توجيه المحافظ بإضافته بنزل الشباب بطاقة 51 حالة ، بجانب القيام بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات المختلفة لإستثمار ما لديهم من إمكانيات لصالح المنظومة الطبية الخاصة بإدارة أزمة كورونا ، مع قيام مديرية الصحة أيضًا بإستكمال توزيع الشنط الطبية التى تم تجهيز الدفعة الأولى منها بواقع ألف شنطة بمعرفة المديرية على المخالطين للحالات الإيجابية .

وتضمن جدول أعمال الإجتماع الذى تم الإتفاق عليه بين أعضاء خلية إدارة أزمة كورونا إستخدام دار الضيافة الخاصة بالجامعة لمرضى الأطقم الطبية من مستشفى أسوان الجامعى ، والتنسيق لتوفير أماكن للغسيل الكلوى للمرضى المصابين بكورونا ، مع العمل لزيادة الطاقة الإستيعابية لمستشفى التأمين الصحى من 14 إلى 71 سريرا، وأيضًا زيادة عدد الآسرة المخصصة للعزل بمستشفى دراو من 6 إلى 80 سريرا ، بالإضافة إلى تواجد دوريات أمنية بمستشفيات التأمين الصحى والصدر والجامعى لمنع أي أحتكاكات مع الأطقم الطبية .

للتعامل السريع مع المصابين.. محافظ أسوان: إضافة 182 سريرا لمستشفيات الفرز والعزل
للتعامل السريع مع المصابين.. محافظ أسوان: إضافة 182 سريرا لمستشفيات الفرز والعزل
للتعامل السريع مع المصابين.. محافظ أسوان: إضافة 182 سريرا لمستشفيات الفرز والعزل
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