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محافظات

إزالة 50 حالة تعد على أملاك الدولة في أسوان ..صور

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:09 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل محافظة أسوان سلسلة الحملات المكبرة التى تشنها الأجهزة التنفيذية والأمنية لإزالة مختلف التعديات على الأراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية. 

وكان ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الشعب والدولة، إلى جانب التعامل الصارم مع المتعدين لسرعة توقيع العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. 

وفى هذا الإطار، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن نتائج الحملات المكبرة بجميع المراكز والمدن أسفرت اليوم عن إزالة 50 حالة تعدٍ على أراضى البناء بمساحة إجمالية 52 ألفًا و512 م2.

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ولفت المحافظ إلى أن حملات الإزالة المختلفة نجحت فى إزالة 606 حالة تعدٍ تمت فى فترة الحظر بداية من 25 مارس الماضى وحتى الآن منها 526 حالة تعدٍ على أراضى البناء بمساحة 433 ألفًا و583 م2، إلى جانب 80 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة تقريبية 206 أفدنة. 

وأوضح محافظ أسوان أنه بالتوازى مع ذلك تمت إزالة 103 حالة تعدٍ على أراضى بناء تمت قبل بداية فترة الحظر بمساحة 61 ألفًا و179 م2، علاوة على إزالة 183 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية أملاك خاصة بمساحة 26 فدانًا و14 قيراطا و10 أسهم.
إزالة 50 حالة تعد على أملاك الدولة في أسوان ..صور
إزالة 50 حالة تعد على أملاك الدولة في أسوان ..صور
إزالة 50 حالة تعد على أملاك الدولة في أسوان ..صور
إزالة 50 حالة تعد على أملاك الدولة في أسوان ..صور
إزالة 50 حالة تعد على أملاك الدولة في أسوان ..صور
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