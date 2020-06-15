إزالة 50 حالة تعد على أملاك الدولة في أسوان ..صور

تواصل محافظة أسوان سلسلة الحملات المكبرة التى تشنها الأجهزة التنفيذية والأمنية لإزالة مختلف التعديات على الأراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية.





وكان ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الشعب والدولة، إلى جانب التعامل الصارم مع المتعدين لسرعة توقيع العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.





وفى هذا الإطار، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن نتائج الحملات المكبرة بجميع المراكز والمدن أسفرت اليوم عن إزالة 50 حالة تعدٍ على أراضى البناء بمساحة إجمالية 52 ألفًا و512 م2.





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ولفت المحافظ إلى أن حملات الإزالة المختلفة نجحت فى إزالة 606 حالة تعدٍ تمت فى فترة الحظر بداية من 25 مارس الماضى وحتى الآن منها 526 حالة تعدٍ على أراضى البناء بمساحة 433 ألفًا و583 م2، إلى جانب 80 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة تقريبية 206 أفدنة.



