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محافظات

خبير اقتصادي يطالب بتأسيس شركة مساهمة لاستثمار الثروات الطبيعية بأسوان

السبت 25/يناير/2020 - 02:05 ص
الثروات الطبيعية
الثروات الطبيعية بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح

أكد الدكتور حسن أمين الشقطى، الخبير الاقتصادى ورئيس قسم الإقتصاد بكلية التجارة بجامعة أسوان خلال الندوة العلمية التى أقامتها الجامعة بأحد الفنادق، على أن المحافظة فى حاجة ماسة لتأسيس شركة مساهمة للتنمية وطرحها للإكتتاب في البورصة برأسمال قدره مليار جنيهاـ وذلك من أجل دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل للشباب الأسوانى.

وأوضح الدكتور حسين الشقطى بأن المحافظة تمتلك موارد وثروات طبيعية هائلة مثل الرخام والجرانيت والأسماك والفوسفات والتمور، وهو ما يتطلب استغلال هذه الثروات من خلال إنشاء شركات الاستثمار المتعدد.


وقال الشقطى بأن هذه التجربة نجحت فى العديد من الدول العربية الشقيقة مثل السعودية والإمارات التى أنشات شركات عديدة تحمل أسماء مدنها مثل جازان والإحساء للتنمية.  


وأشار الخبير الإقتصادى إلى أننا لا نحتاج لمستثمرين أجانب لإنشاء شركة المساهمة حيث يمكن للبنوك المصرية  أن تساهم بقوة فى إنشاء هذه الشركة المساهمة التى ستكون ملكًا للجميع. 

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