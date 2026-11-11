قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: أي عنصر فاسد في السكة الحديد يجب بتره.. وكامل الوزير لا يتهاون والنيابة ستصل لأبعد مدى
أحمد موسى: انضباط قائدي القطارات ضرورة لحماية أرواح الركاب
أدّى لابنه عربية BMW هدية نجاح في المدرسة.. رجل أعمال يشعل السوشيال ميديا
أحمد موسى: سيكون هناك فحص أمني ونفسي لقائدي القطارات الجدد مثل كلية الشرطة
أحمد موسى: يجب الحفاظ على منظومة السكة الحديد ومحاسبة المقصرين
رانيا فريد شوقي ترفض التغطية الإعلامية لحفل زفاف ابنتها.. ونقابة الصحفيين تؤكد على احترام الخصوصية
بايدن: لم أكن لأخوض انتخابات 2024 لو علمت بإصابتي بالسرطان
الصحافة التركية تحتفي بمحمد صلاح بعد تألقه اللافت مع طرابزون سبور
شقق المصريين بالخارج.. هل يمكن بيع الوحدة بعد الحجز؟ تفاصيل شروط الاستلام والتنازل وطرق السداد
تحالف دعم الشرعية باليمن: اعتراض وتدمير مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه مكة والمناطق الجنوبية
الزمالك يحذّر شيكو بانزا قبل مواجهتي الجونة والأفريقي .. 20 نوفمبر موعدًا نهائيًا لعودته
طائرات إسرائيلية تستهدف بناية سكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يوافق على ملفات الترشح المشتركة لاستضافة مونديال السيدات عامي 2031 و2035

فيفا
فيفا
مجدي سلامة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الأربعاء، أن ملفي ترشح مشتركين لاستضافة كأس العالم للسيدات عامي 2031 و2035 قد استوفيا الحد الأدنى من متطلبات الاستضافة، وسيتم عرضهما على "كونجرس فيفا" الاستثنائي للمصادقة عليهما.


يتضمن ملف عام 2031 ترشحاً مشتركاً من الولايات المتحدة والمكسيك وكوستاريكا وجامايكا، ويقترح استخدام 20 ملعباً في 20 مدينة مضيفة، وقد حصل الملف على تقييم إجمالي بلغ 4.4 من أصل 5 نقاط.

أما ملف عام 2035، فهو ترشح مشترك من إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، ويقترح استخدام 19 ملعباً في 15 مدينة مضيفة، وقد حصل على تقييم إجمالي بلغ 4.3 من أصل 5 نقاط.


ستشهد نسخة عام 2031 مشاركة 48 منتخباً لأول مرة، وهو النظام ذاته الذي سيُعتمد في نسخة عام 2035؛ حيث ستُقسم المنتخبات إلى 12 مجموعة، تضم كل منها 4 فرق، تليها أدوار إقصائية تبدأ من دور الـ 32.


من المقرر أن ينعقد "كونغرس فيفا" الاستثنائي في 23 نوفمبر.


ستُقام النسخة المقبلة من كأس العالم للسيدات في البرازيل، في الفترة من 24 يونيو إلى 25 يوليو من العام المقبل.

فيفا كأس العالم كونجرس فيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

الزمالك

لاعبو الزمالك يطالبون بمقدم العقود.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد ومحمد شحاتة

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

ترشيحاتنا

منتخب فرنسا

أزمة داخل منتخب فرنسا.. مبابي غاضب من تغيير مركزه بقرار زيدان

اللجنة البارالمبية المصرية

اللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد العربى يعلنان تأجيل دورة الألعاب العربية 2027

إنفانتينو

ديكتاتور ومريض نفسي.. بلاتر يفتح النار على إنفانتينو رئيس الفيفا

بالصور

أدّى لابنه عربية BMW هدية نجاح في المدرسة.. رجل أعمال يشعل السوشيال ميديا

عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

نيكول سابا تثير الجدل بأنوثتها.. والجمهور يشيد بجمالها وأناقتها

نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها
نيكول سابا تثير الجدل بإنوثتها..والجمهور يشيد بجمالها و إناقتها

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور
صور من خطوبة ياسين مرعي مدافع الأهلي.. لقطات رومانسية تشعل اهتمام الجمهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد