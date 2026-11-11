فيفا يوافق على ملفات الترشح المشتركة لاستضافة مونديال السيدات عامي 2031 و2035

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الأربعاء، أن ملفي ترشح مشتركين لاستضافة كأس العالم للسيدات عامي 2031 و2035 قد استوفيا الحد الأدنى من متطلبات الاستضافة، وسيتم عرضهما على "كونجرس فيفا" الاستثنائي للمصادقة عليهما.



يتضمن ملف عام 2031 ترشحاً مشتركاً من الولايات المتحدة والمكسيك وكوستاريكا وجامايكا، ويقترح استخدام 20 ملعباً في 20 مدينة مضيفة، وقد حصل الملف على تقييم إجمالي بلغ 4.4 من أصل 5 نقاط.

أما ملف عام 2035، فهو ترشح مشترك من إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز، ويقترح استخدام 19 ملعباً في 15 مدينة مضيفة، وقد حصل على تقييم إجمالي بلغ 4.3 من أصل 5 نقاط.



ستشهد نسخة عام 2031 مشاركة 48 منتخباً لأول مرة، وهو النظام ذاته الذي سيُعتمد في نسخة عام 2035؛ حيث ستُقسم المنتخبات إلى 12 مجموعة، تضم كل منها 4 فرق، تليها أدوار إقصائية تبدأ من دور الـ 32.



من المقرر أن ينعقد "كونغرس فيفا" الاستثنائي في 23 نوفمبر.



ستُقام النسخة المقبلة من كأس العالم للسيدات في البرازيل، في الفترة من 24 يونيو إلى 25 يوليو من العام المقبل.