وزير الشباب والرياضة: قرار عودة النشاط الرياضى جاء بعد دراسة شاملة للأوضاع فى مصر.. وتوزيع الدليل الإرشادي على الأندية

وزير الشباب والرياضة :





أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن قرار عودة النشاط الرياضى جاء بعد دراسة شاملة للأوضاع فى مصر وقرارات الدول الأخرى، منوها إلى أنه تم دراسة جميع التفاصيل بعد الاجتماع مع وزيرة الصحة ،منوها بان هناك طرقا للتعامل مع أى حالة اشتباه بفيروس كورونا داخل النادى الصحى، متابعًا ان الأماكن المغلقة داخل الأندية لن نبدأ بها ولن نبدأ بالمطاعم فى الفترة الأولى.

وجاء ذلك نقلًا فى حوارًا خاص ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية أم بى سى مصر2 .





وقال وزير الشباب والرياضة، أننا نتواصل مع الاتحادات الرياضية حول تأهيل الأبطال المشاركين فى أولمبياد طوكيو ، مشيرا الى ان الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستئناف النشاط، موضحا أن هناك مرونة للتوقف أو الرجوع أو التعديل في الخطة عند حدوث أي شيء فضلا عن ارتباط هذه القرارات باللجنة الطبية ومجلس الوزراء .



