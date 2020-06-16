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وزير الشباب والرياضة: قرار عودة النشاط الرياضى جاء بعد دراسة شاملة للأوضاع فى مصر.. وتوزيع الدليل الإرشادي على الأندية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:43 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
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ريهام فيكتور
وزير الشباب والرياضة : 

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن قرار عودة النشاط الرياضى جاء بعد دراسة شاملة للأوضاع فى مصر وقرارات الدول الأخرى، منوها إلى أنه تم دراسة جميع التفاصيل بعد الاجتماع مع وزيرة الصحة ،منوها بان هناك طرقا للتعامل مع أى حالة اشتباه بفيروس كورونا داخل النادى الصحى، متابعًا ان الأماكن المغلقة داخل الأندية لن نبدأ بها ولن نبدأ بالمطاعم فى الفترة الأولى.
وجاء ذلك نقلًا فى حوارًا خاص ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية أم بى سى مصر2 .

وقال وزير الشباب والرياضة، أننا نتواصل مع الاتحادات الرياضية حول تأهيل الأبطال المشاركين فى أولمبياد طوكيو ، مشيرا الى ان الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستئناف النشاط، موضحا أن هناك مرونة للتوقف أو الرجوع أو التعديل في الخطة عند حدوث أي شيء فضلا عن ارتباط هذه القرارات باللجنة الطبية ومجلس الوزراء .

واضاف " صبحى "،  إنه يعمل على عودة النشاط الرياضى بشكل تدريجى، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن الأنشطة الرياضية تم تصنيفها إلى رياضات تلامسية مثل الكاراتيه والتايكوندو وغيرها من الألعاب الجماعية مثل كرة القدم ،موضحا أن هناك ألعابا غير تلامسية سنبدأ بها وفى الأماكن الخارجية للنادى.

واشار وزير الشباب والرياضة ، الى أن منظمة الصحة العالمية أوصت بذلك، وأن عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية المتفق عليها فى أى نادي او مركز شباب سيؤدى ذلك الى غلقه ، مؤكدا ان ذلك من مسؤليات  مجالس الادارات.

واضاف أنه عند حدوث أي زيادة فى الحالات بالتأكيد سيؤدى ذلك إلى الإغلاق، منوها إلى أننا قمنا بالاسراع فى الدعم لكل الهيئات لكن مع طول الفترة اصبح هناك تردد واصبح هناك استغناء عن بعض العمالة .


وتابع  وزير الشباب والرياضة ،أنه تم دعم الأندية ومراكز الشباب خلال فترة توقف النشاط الرياضي، للوفاء بإلتزامتها تجاه الموظفين ، لافتا الى ان اليوم تم فتح بعض اشتراكات الأندية ، مؤكدا ان حصيلة اليوم الأول لفتح اشتراكات الأندية تم جمع 40 مليون جنيه.


ونوه  الى إنه ، تم دعم الاتحادات الرياضية للمساهمة معهم إلى جانب الدعم الفنى ، مضيفا  أن القطاع الرياضى حصل على إعفاءات كثيرة جدا خلال تلك الفترة منها إعفاءات الضرائب وغيرها مثل قطاع السياحة والقطاعات الأخرى المختلفة.
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