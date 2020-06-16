قبل افتتاحه .. وزير السياحة والآثار يتفقد قصر البارون بعد انتهاء ترميمه

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة استعدادا لافتتاحه الوشيك واستقبال زائريه بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة . والآثار،









ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار ، وإيمان زيدان مساعد الوزير للاستثمار وتنمية الموارد المالية، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.









وتفقد وزير السياحة والآثار الموقع العام للقصر وقاعاته المختلفة، ومنطقة البانوراما "السطح"، كما تفقد اللوحات الإرشادية المعروضة بالقصر التي هي أحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حي مصر الجديدة، بالإضافة إلى تفقده للعربات والبوابات الإلكترونية للقصر ونظام التأمين الإلكتروني ونظم الإضاءة الخاصة بالعرض وأعمال تجهيز شاشات العرض المالتيميديا culturama لعرض صور وأفلام وثائقية عن أعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات و السيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة بالحي في ذلك الوقت.









كما تعرض الشاشات أيضا صورا للبارون إمبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل الذي قام بتصميم القصر، بالإضافة إلى تفقد أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة التي تم عرضها بحديقة القصر بعد ترميمها، بالإضافة إلى السيارات القديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي التي تم وضعها بالحديقة لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.









وعلي هامش الزيارة تفقد الوزير منطقة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين والموجودة بحدائق القصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به والتي تضم عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخى للقصر وتحترم البيئة المحيطة لتقديم مشروبات ومأكولات خفيفة للزائرين، وكافيتريا ومطعما ذا طراز مميز يحترم البيئة الاثرية للقصر لتقديم تجربة مميزة للزائرين حيث تعكس الخدمات ومقدموها الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين مثل زي العاملين بالطراز القديم والتي توحى بالفترة الزمنية للقصر.









وخلال الجولة تأكد الوزير من أن منطقة الخدمات السياحية يتم فيها تطبيق شروط التباعد الاجتماعي واشتراطات السلامة الصحية المعتمدة.









وأعربت سفيرة بلجيكا خلال حوارها مع الدكتور خالد العناني عن سعادتها بأعمال مشروع ترميم وتطوير القصر وتمنت أن يتم افتتاح القصر قبل انتهاء مدة منصبها كسفيرة لبلادها في القاهرة في منتصف شهر يوليو. وحرصت سفيرة دولة بلجيكا بالقاهرة السفيرة سيبيل دي كارتييه علي الانضمام الي الجولة وزيارة القصر وذلك لتعلقها به علي المستوي الشخصي والرسمي حيث إن البارون امبان بلجيكي الأصل،









تجدر الاشارة إلى أن القصر يتضمن معرضا لمجموعة متنوعة من الصور والوثائق الارشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة "هيليوبوليس والمطرية" عبر العصور المختلفة، بالإضافة الى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.









جدير بالذكر أن قصر البارون مسجل ضمن الآثار الإسلامية ويتبع منطقة آثار شرق القاهرة، وهو قصر تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.









يأتي ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للافتتاحات الاثرية خلال الفترة المقبلة.