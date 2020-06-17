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أخبار العالم

الإجمالي يقترب من 29 ألفا.. شفاء 690 حالة جديدة من كورونا في الكويت

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:22 ص
شفاء 690 حالة جديدة
شفاء 690 حالة جديدة من كورونا في الكويت
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في الكويت، الأربعاء، شفاء 690 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك وصل إجمالي حالات الشفاء من المصابين بفيروس كورونا في الكويت إلى 28896 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 527 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الكويتية أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 36958 حالة وبلغ عدد الوفيات 303 حالات.

وأكدت الحكومة الكويتية أن البلاد لم تصل إلى المرحلة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، معربة عن قلقها من ارتفاع الإصابات.
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