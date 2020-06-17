البرلمان يوافق نهائيا على قانونى مباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للإنتخابات

وافق البرلمان نهائيا على قانون مباشرة الحقوق السياسية وسط اعتراض 6 نواب فقط ، ووافقت الجلسة العاة للبرلمان البرلمان نهائيا على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بدون اي اعتراضات.





وكان قد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاربعاء ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع قانون بتعديل مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وذلك بشكل نهائى ، و ذلك بعد موافقة اغلبية ثلثى الاعضاء وقوفا، واعتراض ٧ نواب فقط.





وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها، قناعتها بأن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.





وقالت اللجنة إن مشروع القانون المعروض يمثل استحقاقًا دستوريًا وفقًا للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، مؤكدًا على استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور، وحذف عبارة (التمثيل المتكافئ للناخبين) الواردة بالفقرة الثالثة من ذات المادة، استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتًا بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014، وذلك إعلاءً لمبدأ المواطنة (مادتان 243، 244) منه، وحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ (مادة 252)، وكذا تحقيق المساواة بين النظامين الفردي والقائمة المطلقة والتشارك في خوض الانتخابات في كلا النظامين معًا ولما يحققه ذلك من ضمانات جادة لممارسة الديمقراطية ونزاهة العملية الانتخابية للمجالس النيابية القادمة.