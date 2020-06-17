الدولار المجمد.. كيف نجحت مصر في منعه؟.. والدول المنتشر بها

وينشر "صدى البلد" أبرز المعلومات حول مفهوم " الدولار المجمد" وما حقيقية تداوله.



ظهر مفهوم "

" منذ اندلاع حرب الخليج الأولي في تسعينيات القرن الماضي، و كذلك في البلدان التي تتعرض لثورات ومن ثم يتم نهب العملات الأجنبية و خصوصا

والمصارف في تلك البلدان، حيث تقوم سلطات النقد الأمريكية " مجلس الاحتياط الفيدرالي" بتجميد كافة أرصدة النقد المنهوبة داخل تلك الدولة؛ بحيث لا يكون لها أي قيمة .