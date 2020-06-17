استقرار سعر الدولار بالبنوك لليوم الثالث

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، لليوم الثالث علي التوالي، ليسجل متوسط سعره لدي البنك المركزي المصري نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.
سجل أدني سعر للدولار مقابل الجنيه في بنكي مصر و الأهلي نحو 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه بمعظم البنوك الأخري نحو 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع كأعلي سعر.
وجاء سعر الدولار كأكبر قيمة له مقابل الجنيه في تلك البنوك منها " بلوم، الأهلي الكويتي، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، عودة، أبوظبي الاسلامي، التجاري الدولي، قناة السويس، كريدي أجريكول، البركة، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني".
سجل أدني سعر للدولار مقابل الجنيه في بنكي مصر و الأهلي نحو 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا:
أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنك المركزي اليوم الأربعاء 17 يونيو
استقرار أسعار الدولار بعد ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية
استقرار سعر الدولار في البنوك بنهاية التعاملات
أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في البنك المركزي اليوم الأربعاء 17 يونيو
استقرار أسعار الدولار بعد ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية
استقرار سعر الدولار في البنوك بنهاية التعاملات
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه بمعظم البنوك الأخري نحو 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع كأعلي سعر.
وجاء سعر الدولار كأكبر قيمة له مقابل الجنيه في تلك البنوك منها " بلوم، الأهلي الكويتي، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، عودة، أبوظبي الاسلامي، التجاري الدولي، قناة السويس، كريدي أجريكول، البركة، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني".