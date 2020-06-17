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اقتصاد

استقرار سعر الدولار بالبنوك لليوم الثالث

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:39 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، لليوم الثالث علي التوالي، ليسجل متوسط سعره لدي البنك المركزي المصري نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.


سجل أدني سعر للدولار مقابل الجنيه في بنكي مصر و الأهلي نحو 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع.


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه بمعظم البنوك الأخري نحو 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع كأعلي سعر.


وجاء سعر الدولار كأكبر قيمة له مقابل الجنيه في تلك البنوك منها " بلوم، الأهلي الكويتي، العربي الافريقي الدولي، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، اتش اس بي سي، عودة، أبوظبي الاسلامي، التجاري الدولي، قناة السويس، كريدي أجريكول، البركة، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني".


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