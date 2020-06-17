استقرار أسعار الدولار بعد ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية

اسعار الدولار استقرارا اليوم الأربعاء وذلك بعد أن ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في مايو على الرغم من أن الحذر منع المستثمرين من الشراء بقوة للعملات العالية المخاطر مثل الدولار الأسترالي. سجلتاستقرارا اليوم الأربعاء وذلك بعد أن ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في مايو على الرغم من أن الحذر منع المستثمرين من الشراء بقوة للعملات العالية المخاطر مثل الدولار الأسترالي.





وأخمد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعض تفاؤل السوق يوم الثلاثاء برسم صورة قاتمة إلى حد ما للاقتصاد الأمريكي، بينما عزز أيضا الآمال في استمرار الدعم على صعيد السياسات.





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بفيروس كورونا في بكين. كما تقوضت المعنويات بفعل أنباء غير مشجعة على مدى 24 ساعة الماضية، ومنها ارتفاع قياسي في حالات الإصابة بفيروس كورونا في ست ولايات أمريكية واشتباكات بين قوات هندية وصينية في غرب جبال الهيمالايا وحالات إصابة جديدة





مؤشر الدولار و انخفض مقابل سلة من العملات المنافسة، بنسبة 0.1 % إلى 96.89. وتجاوز المؤشر القاع بعد أن بلغ أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الشهر الماضي لكن الآفاق بصفة عامة تظل متشائمة. 0.1 % إلى 96.89. وتجاوز المؤشر القاع بعد أن بلغ أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الشهر الماضي لكن الآفاق بصفة عامة تظل متشائمة.





فيروس كورونا تحت السيطرة. وقال باول إن التعافي الكامل للاقتصاد الأمريكي لن يحدث حتى يتيقن الشعب الأمريكي من أن جائحةتحت السيطرة.





المركزي الأمريكي من زخم حققه اليورو، الذي استقر دون أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.1422 دولار والذي بلغه الأسبوع الماضي. وجرى تداول العملة الموحدة عند 1.1286 دولار اليوم بعد أن ارتفعت قرابة 5% منذ اقترحت فرنسا وألمانيا صندوقا للتعافي في أواخر مايو. ونالت الرسالة الحذرة الصادرة عنمن زخم حققه اليورو، الذي استقر دون أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.1422 دولار والذي بلغه الأسبوع الماضي. وجرى تداول العملة الموحدة عند 1.1286 دولار اليوم بعد أن ارتفعت قرابة 5% منذ اقترحت فرنسا وألمانيا صندوقا للتعافي في أواخر مايو.





الاتحاد الأوروبي في عرقلة الجنيه الاسترليني. واستقرت العملة البريطانية عند نحو 1.2576 دولار ما يقل عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر فوق 1.28 دولار والذي بلغته في وقت سابق من الشهر الجاري. واستمرت تطورات خروج بريطانيا منفي عرقلة الجنيه الاسترليني. واستقرت العملة البريطانية عند نحو 1.2576 دولار ما يقل عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر فوق 1.28 دولار والذي بلغته في وقت سابق من الشهر الجاري.



