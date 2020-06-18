فى لمح البصر ..علاجات سريعة للتخلص من السعال الجاف





مشروب بذور العنب والجنزبيل







مكونات الوصفة ..



ملعقة من بذور العنب

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور



ملعقة من القرفة





طريقة تطبيق الوصفة





فى وعاء أمزجى المكونات وقومى بغليها حوالى 5 دقائق وقومى تصفيتها وتناول كوب إلى كوبين على مدار اليوم تساعد تلك الوصفة على تهدئة السعال وطرد المخاط







مشروب ورق جوافة والتيليو







مكونات مشروب علاج لعلاج الكحة المستمرة والبلغم





ملعقة من ورق جوافة

ملعقة من التليو

ينسون







طريقة تحضير مشروب علاج الكحة و البلغم :





قومي بطحن المكونات معًا حتى تصبح متجانسة وضعي كمية من الماء على النار وضيفي لها الخليط

اتركيه يغلي على نار هادئة وقومي بتزويد الماء عدة مرات حتى يتشبع بالمكونات

صفيه في كوب وضيفي له ملعقة عسل أبيض وتناوله مرتين يوميًا .

