AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فى لمح البصر ..علاجات سريعة للتخلص من السعال الجاف

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:30 ص
السعال
السعال
Advertisements
لمياء الياسين

هل تعانى من السعال يمكن أن تساعد العلاجات المنزلية في علاج السعال الجافة المستمرة من خلال بعض المشروبات والوصفات للتخلص منها وإليكم علاج السعال الجاف المستمر وفقا لموقع health تساعدنا على التخلص منه إلى الأبد يقدمها موقع بولد سكاى الهندى. 


مشروب بذور العنب والجنزبيل

مكونات الوصفة ..

ملعقة من بذور العنب
 ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور
ملعقة من القرفة

طريقة تطبيق الوصفة

فى وعاء أمزجى المكونات وقومى بغليها حوالى 5 دقائق وقومى تصفيتها وتناول كوب إلى كوبين على مدار اليوم تساعد تلك الوصفة على تهدئة السعال وطرد المخاط

مشروب ورق جوافة والتيليو

مكونات مشروب علاج  لعلاج الكحة المستمرة والبلغم 

ملعقة من ورق جوافة 
ملعقة من التليو
 ينسون

طريقة تحضير مشروب علاج الكحة و البلغم : 

قومي بطحن المكونات معًا حتى تصبح متجانسة وضعي كمية من الماء على النار وضيفي لها الخليط
اتركيه يغلي على نار هادئة وقومي بتزويد الماء عدة مرات حتى يتشبع بالمكونات
صفيه في كوب وضيفي له ملعقة عسل أبيض  وتناوله مرتين يوميًا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 حيل لتحويل جسمك ماكينة لحرق الدهون فى رمضان

وداعا لعسر الهضم فى رمضان بهذه المشروب

مع أول ايام العيد .. مشروبات للتخلص من الانتفاخ و الكرش "فيديو"

مشروب بـ 5 مكونات .. خلطة هائلة لـ علاج الكحة والبلغم

في الحجر المنزلى.. أسرع وصفات لحرق الدهون

5 حيل سريعة.. تخلصك من المخاط والسعال فورا

ترشيحاتنا

الهند.. حصيلة الوفيات تتجاوز الـ12 ألفا.. وارتفاع قياسي في الإصابات اليومية

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت..فيديو وصور

بعد لقائه في الجيم.. هاني رمزي يوجه رسالة لـ أحمد عادل عبد المنعم.. شاهد

كورونا سببت جلطات.. طليقة ماجد المصري تكشف عن تدهور حالتها الصحية

مزاج الخير.. مصطفى شعبان ينشر فيديو كوميدي من مسلسله

تمرنت مع 7 مدربين في الزمالك.. محمد سالم: اقتربت من الانضمام للأهلي قبل توقيعي للأبيض ..فيديو

AdvertisementS

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت..فيديو وصور

والدة أحد العائدين من ليبيا: ملناش غير الرئيس السيسي بعد ربنا

عيد ميلاد ليلى شعير الـ 80.. عدد زيجاتها وسر غضب عادل إمام منها وضربها من أحمد زكي

غير جاهز للتخزين.. خبير موارد مائية: إثيوبيا قادرة على البدء في ملء سد النهضة

شاهد.. زوجان يحولان فرنا قديما إلى منزل خفي يمكنه التحول

تعرف على أكثر أبراج الرجال جاذبية.. هل أنت منهم؟

في ذكرى ميلادها.. مقتل فاتن فريد حادث هز الرأي العام

كيف أتوب من ذنب متكرر؟

كورونا سببت جلطات.. طليقة ماجد المصري تكشف عن تدهور حالتها الصحية

أخبار التوك شو| المصريون العائدون من ليبيا في ضيافة محافظ مطروح.. أحمد موسى لـ السيسي: شكرًا يا ريس.. شعروا بالخطر.. هاني رسلان: موقف السودان تغير بخصوص السد

أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لـ منى إش إش.. قصة مقتل فاتن فريد فى عيد ميلادها.. عداوة أحلام وأصالة

رغم معاناتها من الشلل.. شاهد صور أجمل موديل شابة على كرسي متحرك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 3 إلى 10 أيام.. استشارى يوضح موعد خروج مصاب كورونا من العزل المنزلى

تعرف على أكثر أبراج الرجال جاذبية.. هل أنت منهم؟

شاهد.. زوجان يحولان فرنا قديما إلى منزل خفي يمكنه التحول