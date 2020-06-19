قلعونا وطلبوا نشتم بلدنا.. المصريون العائدون من ليبيا يروون تفاصيل 7 ساعات تعذيب

7 ساعات متواصلة قضاها شباب قرية كوم الرمل بمحافظة بني سويف من التعذيب على أيدي احدى الجماعات الارهابية في مدينة ترهونة الليبية.. لحظات من الرعب والهلع والخوف عاشها الشباب المصريون التي اقتربت حياتهم للموت دون ذنب سوى انهم خرجوا من بلادهم سعيًا وراء لقمة العيش.





تفاصيل لحظات الرعب يرويها الشباب العائدون من الموت لـ "صدى البلد"، قال سيد حامد طنطاوي احد العائدين من ليبيا : نشكر الرئيس السيسى واجهزة الدولة التى اعادتنا الى مصر .. اعمل فى البناء بمنطقة طهران بليبيا، ومنذ عدة ايام وتحديدا في تمام الساعة العاشرة ونصف صباحًا من يوم اختطافنا كنت اعمل انا وشقيقي فوجئنا بمجموعة من الأشخاص بلطجية يرتدون جلباب ابيض والبعض يرتدي جلباب اسود وقصيرة جدا ودقونهم طويلة والبعض منهم لهجتهم سورية وعندما حضروا لنا في مكان العمل نظروا إلينا نظرة كلها حقد وتركونا .. لم تمر سوى دقائق معدودة وتفاجأنا بمجموعة مسلحة يقتحمون مبنى العمل وقاموا بإطلاق النيران فوق رءوسنا.





وبعدها قاموا بضربنا بالعصي والشوم حتى استقلينا السيارات الخاصة بهم وذهبنا الي احد الأماكن المهجورة التي كانت عبارة عن مجموعة من العنابر والغرف مساحتها ١٢ مترا تحيطها الصحراء من كل مكان وأشجار خضراء بشكل دائري .





وتابع طنطاوي احد العائدين ان العناصر الإرهابية قامت بإيداع ما يقرب من ٥٠ شخصا في غرفة صغيره كنا نجلس بجوار بعض ولا نستطيع التنفس من شدة الزحام .





وأوضح، طنطاوي مكثنا داخل الغرفة الصغيرة ما يقرب من ٧ ساعات متواصلة، وتحديدا من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة ١٠ ليلًا كنا لا نستطيع التنفس فضلا عن الحشرات ورائحة الغرف التي كانت لا تطاق.





وأضاف، انه في تمام الساعة العاشرة قاموا بإطلاق النيران فوق رءوسنا ليصاب الجميع بالهلع وبعدها وقفنا صف واحد وأجبرونا على خلع ملابسنا ومن ثم الوقوف على رجل واحده لمدة ساعة ونصف، واثناء ذلك وجه لنا العناصر الارهابية السباب وفى حالة وقوع اى شخص على الأرض من شدة التعب تقوم العناصر الإرهابية بضربة على رأسه وجسده وإطلاق النيران جانبه للوقوف مرة أخرى في الصف .





وفي النهاية قامت العناصر الارهابية بإطلاق الأعيرة النارية تحت اقدامنا بكثافة وأجبرونا على تصوير فيديوهات تسيء لمصر .





ومن جهته قال علي محمد انه كان يعمل نجارا في ليبيا وتم احتجازه من الجماعة الإرهابية في ليبيا لمدة ١٥ يوما، كان خلالها لا يأكل سوى وجبه واحدة في اليوم وهي كانت عبارة عن قطعة صغيرة من الخبز وقطعة جبنة بيضاء .





ويصمت محمد برهة من الوقت والدموع تنهمر من عينيه قائلا:" احنا شفنا الموت بعنينا، اللي خطفونا دول جماعة ميعرفوش ربنا وملهمش دين ولا ملة كانوا يخلونا نقلع الهدوم بتاعتنا كلها ونقعد بس بالشورت في عز الشمس والحر ".





يرجع محمد بذاكرته ليوم الحادث ويقول :" كنت قاعد في أمان الله وفجأة سمعنا صوت ضرب نار على الفور قمت انا ومجموعة من العاملين معنا بالهروب ومكثنا نهرول في الصحراء لمدة 7 ساعات حتى وصلنا الي منطقة الحزم وهنام تم اختطافنا من قبل الجماعة الارهابية.





وأكد محمد، ان العناصر الارهابية كانت تقوم بضربنا بالعصا على ظهورنا فضلًا عن التعذيب بالاحزمة الجلد دون ارتداء ملابس.





كما قال سيد صلاح أحد العائدين، أن العناصر الارهابية كانت تريد ان نعترف باننا نعمل مع جيش حفتر مقابل ان يتم اخلاء سبيلنا والرجوع الى اهلنا.

وأضاف ، صلاح ان العناصر الارهابية قاموا باحتجاز ما يقرب من 26 شخصا داخل غرفة صغيره فضلا عن التعذيب واطلاق النيران باستمرار فوق رأسنا.