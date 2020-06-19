بداية تصعيد جديد مع غزة.. إسرائيل تعلق على صواريخ حماس

نشر موقع "مكور ريشون" العبري اليوم الجمعة تعليق إسرائيل على صواريخ حركة حماس التجريبية التي تطلق من قطاع غزة.





وقال مصادر أمنية في قيادة المنطقة الجنوبية للموقع العبري إن صواريخ حماس الأخيرة والتي أطلقت خلالها قذيفة صاروخية تجاه البحر هدفت اختبار مدى دقة إصابتها.





اقرأ أيضًا:





وتابع أن غرفة عمليات قيادة المنطقة الجنوبية رصدت خلال الأسابيع الأخيرة إطلاق العديد من الصواريخ التجريبية صوب البحر من قطاع غزة.

وأوضحت المصادر بأن هذه التجارب الصاروخية تشير إلى أن حماس عادت لملئ مخازنها وتطوير ترسانتها الصاروخية التي أصبحت تصل إلى مختلف المديات.





وأكد المصادر الإسرائيلي بأن التقديرات تشير إلى أن حماس تركز جهودها في بناء الأنفاق الدفاعية داخل قطاع غزة، تحسبا واستعدادا لمعركة برية مع الجيش الاسرائيلي في حال اندلعت مواجهة جديدة.

وأوضح المصادر بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية قلقة جدا من تعاظم قوة حماس بما في ذلك بناء الأنفاق وإطلاق الصواريخ التجريبية تجاه البحر ومحاولات تهريب الأسلحة عبر البحر، محذرين من أن صبر غزة بدأ ينفذ وأنه إذا لم تتقدم مساعي التفاهمات سندخل في موجة تصعيد جديدة قريبا.



