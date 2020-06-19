AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بداية تصعيد جديد مع غزة.. إسرائيل تعلق على صواريخ حماس

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:14 ص
بداية تصعيد جديد
بداية تصعيد جديد مع غزة.. إسرائيل تعلق على صواريخ حماس
Advertisements
سمر صالح
نشر موقع "مكور ريشون" العبري اليوم الجمعة تعليق إسرائيل على صواريخ حركة حماس التجريبية التي تطلق من قطاع غزة.

وقال مصادر أمنية في قيادة المنطقة الجنوبية للموقع العبري إن صواريخ حماس الأخيرة والتي أطلقت خلالها قذيفة صاروخية تجاه البحر هدفت اختبار مدى دقة إصابتها.

اقرأ أيضًا:

وتابع أن غرفة عمليات قيادة المنطقة الجنوبية رصدت خلال الأسابيع الأخيرة إطلاق العديد من الصواريخ التجريبية صوب البحر من قطاع غزة.
 
وأوضحت المصادر بأن هذه التجارب الصاروخية تشير إلى أن حماس عادت لملئ مخازنها وتطوير ترسانتها الصاروخية التي أصبحت تصل إلى مختلف المديات.

وأكد المصادر الإسرائيلي بأن التقديرات تشير إلى أن حماس تركز جهودها في بناء الأنفاق الدفاعية داخل قطاع غزة، تحسبا واستعدادا لمعركة برية مع الجيش الاسرائيلي في حال اندلعت مواجهة جديدة.
 
وأوضح المصادر بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية قلقة جدا من تعاظم قوة حماس بما في ذلك بناء الأنفاق وإطلاق الصواريخ التجريبية تجاه البحر ومحاولات تهريب الأسلحة عبر البحر، محذرين من أن صبر غزة بدأ  ينفذ وأنه إذا لم تتقدم مساعي التفاهمات سندخل في موجة تصعيد جديدة قريبا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حماس تطلق صاروخا من غزة يثير الجدل فى إسرائيل

تلفزيون إسرائيل: حماس تطلق صاروخا تجاه البحر وتل أبيب في طريقها لانتخابات رابعة

إسرائيل: حماس أطلقت صواريخ تجريبية من غزة

ترشيحاتنا

المنطقة 51.. ترامب يدرس رفع السرية عن أشهر حادث أطباق طائرة في التاريخ

فرج عامر يوافق على بيع حسام حسن بشرط وموقف سموحة من ضم صالح جمعة

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 19 يونيو 2020

علامات بجسمك تؤكد نقص الزنك

بعد إصابته بكورونا.. مصطفى درويش ينشر صورة من العزل المنزلي

الصحة العالمية تعلن التوصل للمرحلة النهائية لاختبار 3 لقاحات لـ كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر المستجدات.. مصابو كورونا بدون أعراض يكتسبون مناعة ضعيفة

بإطلالة محتشمة .. نداء شرارة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

حقائق غريبة عن الحجر الأسود.. مكون من 8 قطع وتعرض للسرقة مرتين