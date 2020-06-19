صفقة تبادل أسرى.. تفاصيل جديدة عن مفتاح إبرام الاتفاق بين إسرائيل وحماس

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الجمعة تفاصيل جديدة عن شخصية جديدة تعتبر مفتاح إبرام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.





وحذرت الصحيفة العبرية على المفاوضات الدائرة مع حماس بشأن إبرام صفقة تبادل الأسرى ومن ضياع فرصة استغلال النافذة النادرة لتحقيق تقدم في مباحثات الصفقة.

وأكدت "يسرائيل هيوم" بأن حماس مهتمة بالاتفاق وترغب في إبرام الصفقة، ولكن السبب في عرقلة تقدم المباحثات يرجع بشكل رئيسي إلى الجانب الإسرائيلي.

وتابعت الصحيفة بأن اسرائيل تتحمل مسؤولية عدم التقدم في مساعي الصفقة لسببين رئيسين وهما عدم اهتمام واصغاء القيادة السياسية العليا التي من المفترض أن تقود عمليات صنع القرار في هذه القضية، إضافة إلى غياب قوة تأثير منسق الأسرى والمفقودين يارون بلوم على المسؤولين وأصحاب صنع القرار.

وأضافت بأن الذي يملأ الفراغ الذي يخلفه بلوم في مساعي صفقة الأسرى شخص مسؤول كبير في جهاز الشاباك يدعى باسم " المعقل " وتم انتدابه حاليا ليشغل منصب رفيع في هيئة الأمن القومي علاوة على أنه يعتبر مقربا جدا من رئيس الحكومة ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات.

وأكدت "يسرائيل هيوم" أن ذلك المسؤول الملقب بالمعقل يشغل رئيس قسم الشرق الأوسط والعلاقات الخاصة بما في ذلك العلاقات السرية بين إسرائيل والدول العربية، حيث أنه يمتلك تاريخ كبير في جهاز الشاباك ولديه معرفة عميقة علاوة على أنه يتحدث اللغة العربية بطلاقة.

وأصبح " المعقل " العامل المركزي في جهود التفاهمات الدائرة مع حماس بما في ذلك مباحثات ابرام صفقة تبادل أسرى جديدة، حيث أصبح مفتاح ابرام الصفقة بيد هذا الشخص " المعقل ".