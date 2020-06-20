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محافظات

فيها حاجة حلوة.. ملكة جمال أطفال روسيا تدعو سياح العالم لزيارة شرم الشيخ

السبت 20/يونيو/2020 - 02:02 ص
الطفلة تيا حمدي حسن
الطفلة تيا حمدي حسن ملكة جمال اطفال روسيا
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ايمن محمد
 دعت الطفلة تيا حمدي حسن ملكة جمال  اطفال روسيا  في فيديو لها باللغة الروسية  سياح العالم  لزيارة مدينة شرم الشيخ وقد اظهرت في الفيديو  الذي تم  تصويره  من قمة  هضبة ام السيد  معالم مدينة شرم الشيخ.

وقالت الطفلة تيا حمدي إن شرم الشيخ من اجمل مدن العالم وتطل علي اجمل بحر  هو البحر الاحمر الذاخر بالشعاب المرجانيه النادرة   وبها  محمية راس محمد  ثاني افضل محمية في العالم.

واشارت ملكة جمال اطفال  روسيا ان  شوارع شرم الشيخ مليئة  بالأشجار والزهور  وبها اجمل كافيهات مثل فرشه  والفيشاوي  علاوة علي المناطق السياحية المتميزة  مثل خليج نعمة  وسوهو سكوير  والسوق القديم  والغرقانه  والماركاتو.

وأكدت ملكة جمال اطفال روسيا إن الشوارع الآن هادئة وخالية بسبب فيروس كورونا  ولكنها  جميلة.

وكانت فازت الطفلة تيا  حمدي حسن ٥ سنوات بمسابقة ملكة جمال اطفال روسيا  وهي مولودة لاب مصري وأم روسيه وتحدثت عنها وسائل الإعلام الروسية وأصبحت نجمة إعلانات شهيرة.
 اقرا  ايضا :
فيها حاجة حلوة.. ملكة جمال أطفال روسيا تدعو سياح العالم لزيارة شرم الشيخ
فيها حاجة حلوة.. ملكة جمال أطفال روسيا تدعو سياح العالم لزيارة شرم الشيخ
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