فيها حاجة حلوة.. ملكة جمال أطفال روسيا تدعو سياح العالم لزيارة شرم الشيخ

دعت الطفلة تيا حمدي حسن ملكة جمال اطفال

في فيديو لها باللغة الروسية سياح العالم لزيارة مدينة شرم الشيخ وقد اظهرت في الفيديو الذي تم تصويره من قمة هضبة ام السيد معالم مدينة شرم الشيخ.