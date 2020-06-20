بعد طرحه على نتفليكس.. صور من فيلم الوداع بونابرت بنسخته المرممة

أطلقت Netflix مجموعة جديدة تضم 44 فيلمًا عربيًا تمزج بين روائع الأفلام الكلاسيكية والمعاصرة، بما في ذلك أعمال مخرجين بارزين أمثال يوسف شاهين، ويسري نصر الله، ونادين لبكي، ومصطفى العقاد، وآن ماري جاسر، وليلى المراكشي، ,غيرهم.





وتضم المجموعة الجديدة روائع السينما إلى جانب أفلام نجوم معاصرين وصاعدين في قطاع الترفيه بالعالم العربي، منها عدد كبير من الأفلام للمخرج العالمي يوسف شاهين، وبنسخ مرممة لاقت استحسان الجمهور.



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وسيتمكن أعضاء وسيتمكن أعضاء Netflix من مشاهدة الروائع السينمائية الخالدة التي تشكل جزءًا مهمًا من التراث السينمائي في العالم العربي، من خلال عرض المزيد من الأفلام العربية على الساحة العالمية، إلى جانب توفير منصة للمواهب وصناع الأفلام العرب لكسب المزيد من المعجبين على مستوى العالم.