النتيجة سلبية.. نجاة الإعلامية مها الصغير زوجة أحمد السقا من فخ فيروس كورونا

برنامج its showtime يعرض على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة ويقدمه المذيعات مها الصغير ودينا حويدق، ويحقق البرنامج نسبة نجاح وانتشار جماهيري جيد.

برنامج its showtime يعرض على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة ويقدمه المذيعات مها الصغير ودينا حويدق، ويحقق البرنامج نسبة نجاح وانتشار جماهيري جيد.

و ارتفع عدد الاعلاميين المصابين بفيروس كورونا إلى 7 حالات اصابة وهم الإعلامية

داليا أبو عمر،

“extra news”

، والتي أعلنت عبر حسابها على “فيس بوك” إصابتها بالفيروس، مطالبة متابعيها بالدعاء لها، والإعلامية ، والتي أعلنت عبر حسابها على “فيس بوك” إصابتها بالفيروس، مطالبة متابعيها بالدعاء لها، والإعلامية ريهام السهلي مذيعة

“extra news

وإلهام نمر مذيعة التلفزيون المصري، التي أعلنت إصابتها عدد من الإعلاميين، والإذاعي عمرو صلاح مذيع نغم

FM

، الذي يُشتبه في إصابته بكورونا وحجز بإحدى مستشفيات الحميات، حتى التأكد من نتيجة تحليل الفيروس وكريم رمزى مذيع اون تايم سبورت .