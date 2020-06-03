النتيجة سلبية.. نجاة الإعلامية مها الصغير زوجة أحمد السقا من فخ فيروس كورونا

أكد مصدر خاص أن الاعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا سوف تستكمل تصوير حلقات برنامجها It's showtime نهاية الاسبوع الجاي وهو بعد نجلتها من فخ فيروس كورونا المستحد عقب إجراء مسحة للتأكد من مدى إصابتها بالفيروس .
كانت مها الصغير قامت باجراء مسحة بعد اصابة زميلتها بالبرنامج الاعلامية دينا حويدق، التي تمكث داخل العزل المنزلي لعدم ظهور أية أعراض عليها حتى الأن.
كانت مها الصغير قامت باجراء مسحة بعد اصابة زميلتها بالبرنامج الاعلامية دينا حويدق، التي تمكث داخل العزل المنزلي لعدم ظهور أية أعراض عليها حتى الأن.