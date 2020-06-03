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فن

النتيجة سلبية.. نجاة الإعلامية مها الصغير زوجة أحمد السقا من فخ فيروس كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:06 م
مها الصغير - أحمد
مها الصغير - أحمد السقا
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نبيل العدوى
أكد مصدر خاص أن الاعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا سوف تستكمل تصوير حلقات برنامجها It's showtime نهاية الاسبوع الجاي وهو بعد نجلتها من فخ  فيروس كورونا المستحد عقب إجراء مسحة للتأكد من مدى إصابتها بالفيروس .

كانت مها الصغير قامت باجراء مسحة بعد اصابة زميلتها بالبرنامج الاعلامية دينا حويدق، التي تمكث داخل العزل المنزلي لعدم ظهور أية أعراض عليها حتى الأن.


برنامج its showtime يعرض على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة ويقدمه المذيعات مها الصغير ودينا حويدق، ويحقق البرنامج نسبة نجاح وانتشار جماهيري جيد.

و ارتفع عدد الاعلاميين المصابين بفيروس كورونا  إلى 7 حالات اصابة وهم الإعلامية داليا أبو عمر، وآية عبد الرحمن، مذيعة  “extra news”، والتي أعلنت عبر حسابها على “فيس بوك” إصابتها بالفيروس، مطالبة متابعيها بالدعاء لها، والإعلامية ريهام السهلي مذيعة “extra news وإلهام نمر مذيعة التلفزيون المصري، التي أعلنت إصابتها عدد من الإعلاميين، والإذاعي عمرو صلاح مذيع نغم FM، الذي يُشتبه في إصابته بكورونا وحجز بإحدى مستشفيات الحميات، حتى التأكد من نتيجة تحليل الفيروس وكريم رمزى مذيع اون تايم سبورت  .

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