أحلى ست.. أحمد السقا يتغزل في زوجته مها الصغير

تغزل الفنان احمد السقا في زوجته المذيعة مها الصغير بعد حصدها لجائزة تقديرية عن عملها في مجال الإعلام.





ونشر أحمد السقا صورة نجمعه بـ مها الصغير وعلق قائلا :"مبروك لأحلى ست في العالم ربنا يخليكي ليا".





وظهرت لأول مرة مها الصغير فى دور المذيعة التى تحاور زوجها أحمد السقا وتكشف تفاصيل حياته الفنية والشخصية وذلك بصحبة المذيعة دينا حويدق.





برنامج its show time يعرض على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة ويقدمه المذيعات مها الصغير ودينا حويدق، ويحقق البرنامج نسبة نجاح وانتشار جماهيري كبير لما يقدمه من محتوى ترفيهي مميز ومختلف.





ويواصل أحمد السقا حاليًا تصوير فيلمه الجديد "العنبكوت"، الذى يشارك في بطولته منى زكى وظافر العابدين، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.



