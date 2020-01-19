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فن

أحلى ست.. أحمد السقا يتغزل في زوجته مها الصغير

الأحد 19/يناير/2020 - 12:10 م
احمد السقا وزوجته
احمد السقا وزوجته
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شروق ابراهيم
تغزل الفنان احمد السقا في زوجته المذيعة مها الصغير بعد حصدها لجائزة تقديرية عن عملها في مجال الإعلام. 

ونشر أحمد السقا صورة نجمعه بـ مها الصغير وعلق قائلا :"مبروك لأحلى ست في العالم ربنا يخليكي ليا". 

وظهرت لأول مرة مها الصغير فى دور المذيعة التى تحاور زوجها أحمد السقا وتكشف تفاصيل حياته الفنية والشخصية وذلك بصحبة المذيعة دينا حويدق.

برنامج its show time يعرض على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة ويقدمه المذيعات مها الصغير ودينا حويدق، ويحقق البرنامج نسبة نجاح وانتشار جماهيري كبير لما يقدمه من محتوى ترفيهي مميز ومختلف.

ويواصل أحمد السقا حاليًا تصوير فيلمه الجديد "العنبكوت"، الذى يشارك في بطولته منى زكى وظافر العابدين، والذي تدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.

فيلم العنكبوت من بطولة " محمد لطفى وأحمد فؤاد سليم وزكى فطين عبد الوهاب ويسرا اللوزى وريم مصطف، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.
أحلى ست.. أحمد السقا يتغزل في زوجته مها الصغير
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