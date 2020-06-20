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لدينا ملفات أهم.. وزير الخارجية : موقف الرباعي العربي من قطر ثابت ولم يتغير

السبت 20/يونيو/2020 - 10:17 م
وزير الخارجية
وزير الخارجية
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عبد الخالق صلاح
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن موقف الرباعي العربي "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" ثابت ولم يتغير فيما يتعلق بالقضية القطرية.

وأوضح وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية، مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن موقف الرباعي العربي ثابت على ما هو عليه ولم يحدث أي تغير، مضيفًا أن ملفات الرباعي العربي كبيرة وليست قاصرة على قطر فقط.


وأوضح أن هناك تنسيقا بين مصر والسودان  في ظل تأثر الدولتين بالموقف الإثيوبي في قضية سد النهضة.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين مصر ودول المغرب العربي، فيما يتعلق بالأزمة الليبية، سواء المغرب أو تونس او الجزائر.
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