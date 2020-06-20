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وفرنا كل الفرص لإثيوبيا .. سامح شكري: سد النهضة يمس حياة 150 مليون مصري وسوداني

السبت 20/يونيو/2020 - 10:05 م
سامح شكري
سامح شكري
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عبد الخالق صلاح
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر لجأت إلى مجلس الأمن في إطار مسئولياته للحفاظ على السلم والأمن القومي.

وأوضح وزير الخارجية خلال مداخلة هاتفية، مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن قضية سد النهضة تمس مستقبل أكثر من 150 مليون مصري وسوداني، مضيفًا: "استجبنا ووفرنا الفرص أمام إثيوبيا في المفاوضات الأخيرة، ثم ذهبنا الى مجلس الأم فى إطار مسئولياته للعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية والتصدى لأى نوع من التصعيد، وهذه القضية تمس حياة ومستقبل أكثر من 150 مليون مصري وسوداني".

وذكر سامح شكرى، وزير الخارجية، أن المسئولية الآن تقع على عاتق مجلس الأمن لجل أزمة سد النهضة، حيث أن قراراته إلزامية وتمثل إرادة المجتمع الدولي، مضيفًا :"لا نريد من مجلس الأمن إجراءات عقابية ضد إثيوبيا، بل حل الأزمة وتداعياتها".
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